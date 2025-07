1/4 Les personnes qui voyagent avec beaucoup de bagages ou des bagages volumineux devront passer à la caisse. Photo: Getty Images

Jean-Claude Raemy

EasyJet renfloue ses caisses grâce aux frais de bagages, jusqu'à deux milliards de dollars par an. Il n’est donc pas surprenant que la compagnie se montre intransigeante lorsque les passagers ne respectent pas les règles relatives aux bagages.

Par exemple, si le bagage à main dépasse les dimensions autorisées, il n’est pas admis en cabine et doit être placé en soute, moyennant une «pénalité» d’environ 54 francs. Cette règle ne s’applique toutefois pas aux passagers ayant réservé un billet plus cher, incluant un bagage supplémentaire en soute ou un second sac à placer en cabine.

Or, il semblerait que de nombreux passagers avec des bagages hors normes aient été autorisés à embarquer sans frais supplémentaires. EasyJet prend donc des mesures, du moins en Grande-Bretagne: selon le «Guardian», les employés reçoivent des primes s'ils parviennent à détecter des bagages surdimensionnés. Ils recevraient 1,20 livre (1,30 franc) pour chaque bagage à main confisqué.

Le «Guardian» se réfère à un e-mail qu'EasyJet a adressé aux employés de Swissport dans sept aéroports britanniques. Cette entreprise suisse, leader mondial dans les services au sol pour les compagnies aériennes, est active dans de nombreux pays. Des collaborateurs de DHL auraient aussi reçu cette proposition dans plusieurs aéroports britanniques.

Des voyageurs agressifs

Dans un communiqué, Swissport a mis en avant son professionnalisme ainsi que son engagement pour des processus efficaces. Cependant, un ancien responsable du service passager de Swissport, qui a décidé de s'exprimer sous couvert d'anonymat, a déclaré au «Guardian»: «Gérer les passagers en infraction pour excédent de bagages nous expose souvent aux insultes, voire pire, comme avec les fraudeurs.»

En principe, les voyageurs sont tenus de respecter les règles, mais attendent souvent des compagnies qu'elles fassent preuve de bonne volonté, notamment si le bagage dépasse légèrement les normes. Une tolérance qui entraîne pour les compagnies aériennes une perte de revenus issus des taxes – source financière importante.

Or, les défenseurs des consommateurs s'agacent depuis des années du manque de clarté autour de ces taxes, qui varient d'une compagnie à l'autre. C’est pourquoi de nombreux efforts sont mis en place pour supprimer les frais de bagages à main dans plusieurs pays.