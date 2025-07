1/6 Quelle sera l'évolution des droits de douane punitifs annoncés par Donald Trump début avril? Photo: keystone-sda.ch

Michael Hotz et Nicola Imfeld

Pour l'économie mondiale, la semaine fatidique a commencé. En effet, la trêve commerciale de 90 jours décidée par Donald Trump après ses annonces fracassantes du 2 avril dernier arrive bientôt à son terme. Pour rappel, le président avait décrété des droits de douane contre de très nombreux pays, avant de les suspendre pour 90 jours afin d'ouvrir la voie à des négociations. Dans le monde entier, l'incertitude est donc totale. La Suisse ne fait pas exception, elle qui est menacée de droits de douane de 31%.

Lundi 7 juillet, une première salve de 14 pays a été fixée sur son sort au sein d'une lettre adressée par Donald Trump. Plus tôt dans la journée, ce dernier s'était déjà exprimé sur le sort réservé au Japon et à la Corée du Sud. Le républicain avait ainsi annoncé sur son réseau social Truth Social que les marchandises en provenance de ces deux pays seraient soumises à des droits de douane de 25%. A partir du 1er août, les deux pays devront donc s'acquitter de ces taxes punitives annoncées la première fois lors du Liberation Day.

Plus tard dans la journée, 12 autres pays ont finalement reçu le courrier tant redouté. Blick fait le point.

Que s'est-il exactement passé ce lundi?

Sur son service de messages Truth Social, Trump avait promis qu'il enverrait des lettres à des partenaires commerciaux ce lundi à 18 heures, heure suisse. C'est désormais chose faite. Les premiers destinataires sont «différents pays», peut-on lire dans le post. Les Etats concernés sont le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, le Kazakhstan, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Cambodge, le Laos, l'Indonésie, le Bangladesh, la Birmanie et la Thaïlande. Si certains pays héritent de «seulement» 25% de droits de douane, comme la Malaisie ou le Kazakhstan, d'autres sont plus lourdement sanctionnées, le Laos et la Birmanie ayant notamment hérités de surtaxes de 40%.

Du côté Européen, seules la Serbie et la Bosnie-Herzégovine figurent sur la liste. Voici le détail des sanctions prononcées lundi par Washington.

Pays Montant des droits de douane Japon 25% Corée du Sud 25% Malaisie 25% Kazakhstan 25% Afrique du Sud 30% Laos 40% Birmanie 40% Tunisie 25% Bosnie-Herzégovine 30% Indonésie 32% Bangladesh 35% Serbie 35% Cambodge 36% Thaïlande 36%





Vendredi déjà, il avait annoncé à bord d'Air Force One avoir déjà signé les lettres. Il «pourrait y avoir 12 lettres, il pourrait y en avoir 15», avait-il dit alors. Finalement, ce sont 14 lettres qui sont tombées ce lundi.

Que contiennent ces lettres?

Trump garde le secret sur le contenu de ces lettres. Il semble toutefois clair que ces courriers contiennent soit les montants des nouveaux droits de douane, soit une invitation à conclure un accord. Selon Trump, les droits de douane varieront entre 10% et 70%. De nouveaux accords sont toutefois possibles, a confirmé le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent.

Pourquoi Donald Trump mise-t-il sur ces lettres?

Le président américain voit dans les lettres un moyen simple de communiquer ses sanctions. «Il est plus facile d'envoyer une lettre qui dit: Ecoutez, nous savons que nous avons un certain déficit ou, dans certains cas, un excédent, mais pas beaucoup. Et voici ce que vous devez payer pour faire des affaires avec les Etats-Unis», a déclaré Trump vendredi. L'avantage pour le président, c'est que, contrairement à une conversation téléphonique, la contradiction n'est pas possible immédiatement.





Il renvoie en même temps à des succès antérieurs pour lesquels il a également misé sur des lettres, par exemple lors d'échanges avec le Royaume-Uni, qui a été le premier pays à conclure un nouvel accord commercial avec les Etats-Unis. «Nous l'avons fait avec la Chine, et je pense que c'est très bon pour les deux parties», a déclaré également déclaré le président américain.