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Drame en Inde
Onze morts après une explosion dans une usine de pétards

Une explosion dans une usine de pétards en Uttar Pradesh, Inde, a tué lundi onze personnes, dont huit enfants âgés de 4 à 13 ans. Plusieurs maisons voisines se sont effondrées, intensifiant le drame.
Publié: 19:22 heures
Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent en raison du non-respect des règles de sécurité.
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Au moins onze personnes, dont huit enfants, sont mortes lundi dans l'explosion d'une usine de pétards dans le nord de l'Inde, a annoncé la police.

L'explosion, survenue dans le district de Kaushambi dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, a provoqué l'effondrement de plusieurs maisons voisines où habitaient la plupart des victimes, selon des médias indiens. Les enfants morts avaient entre quatre et 13 ans, a rapporté le journal Hindustan Times. Un policier, Satnarayan Prajapat, a confirmé le nombre de morts.

La cause de l'explosion n'était pas connue dans l'immédiat.

Les accidents industriels sont fréquents en Inde, souvent en raison du non-respect des règles de sécurité. En mars, 17 personnes ont été tuées dans un incendie dans une usine de feux d'artifice. En avril, huit personnes avaient péri lorsqu'un entrepôt de pétards avait pris feu.

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