Les normes de construction en Chine sont fréquemment non respectées. (Image d'illustration) Photo: China News Service via Getty Ima

Vingt personnes sont mortes dans l'incendie d'un établissement pour personnes âgées dans le nord de la Chine, ont annoncé mercredi les autorités locales. L'incendie s'est déclaré vers 21H00 mardi (13H00 GMT) dans un établissement pour personnes âgées du comté de Longhua, dans la province de Hebei, à environ 180 kilomètres de Pékin.

L'incendie a été maîtrisé vers 23H00, selon un communiqué du comté de Longhua publié sur son site internet. Le bilan officiel était de 20 morts à 03H00 du matin.

Des incendies courants en Chine

Les responsables de l'établissement ont été «placés sous contrôles par la police», ont précisé les autorités locales, ajoutant que les causes du départ de feu font l'objet d'une enquête. «D'autres patients âgés de l'établissement ont été transférés dans des hôpitaux voisins pour des examens et des soins», a ajouté l'agence officielle Chine nouvelle.

Les incendies meurtriers sont relativement courants en Chine en raison de normes de construction et de mesures de prévention incendie insuffisantes ou non respectées. «Les maisons de retraite doivent vraiment renforcer leur sensibilisation à la sécurité incendie», écrivait mercredi une internaute dans un commentaire sur le réseau social Weibo.

En janvier, un incendie dans un marché de légumes à Zhangjiakou, au nord-ouest de Pékin, avait tué huit personnes et blessé 15 autres. Un mois plus tôt, neuf personnes étaient mortes dans un incendie sur un chantier de construction dans la ville de Rongcheng, dans l'est de la Chine.