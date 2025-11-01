Publié: il y a 52 minutes

Les Etats-Unis n'enverront pas de représentants de haut niveau à la COP30 à Belem, au Brésil, selon la Maison Blanche. Le président Trump préfère dialoguer directement avec les dirigeants mondiaux sur les questions énergétiques.

Donald Trump décide de boycotter la COP30 au Brésil

Les Etats-Unis n'enverront pas de représentants de haut niveau à la COP30 à Belem, au Brésil, selon la Maison Blanche. Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis n'enverront pas de «représentants de haut niveau» à la COP30 organisée à Belem, au Brésil, qui commence le 10 novembre, a indiqué un responsable la Maison Blanche samedi.

«Les Etats-Unis n'envoient pas de représentants de haut niveau à la COP 30», a-t-il déclaré, expliquant que «le président (Donald Trump) dialogue directement avec les dirigeants du monde entier sur les questions d'énergie.»