Donald Trump décide de boycotter la COP30 au Brésil

Les Etats-Unis n'enverront pas de représentants de haut niveau à la COP30 à Belem, au Brésil, selon la Maison Blanche.
Les Etats-Unis n'enverront pas de «représentants de haut niveau» à la COP30 organisée à Belem, au Brésil, qui commence le 10 novembre, a indiqué un responsable la Maison Blanche samedi.
«Les Etats-Unis n'envoient pas de représentants de haut niveau à la COP 30», a-t-il déclaré, expliquant que «le président (Donald Trump) dialogue directement avec les dirigeants du monde entier sur les questions d'énergie.»
