Les Etats-Unis vont à nouveau quitter l'accord de Paris

Donald Trump promet de «forer à tout-va» et déclare l'état d'«urgence énergétique» pour stimuler la production d'hydrocarbures. Cette politique climatique régressive inquiète, alors que les États-Unis sont le deuxième pollueur mondial.

Donald Trump est un fervent opposant des mesures écologiques. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'administration du nouveau président américain Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis se retireraient une deuxième fois de l'accord de Paris sur le climat, mettant ainsi en péril les efforts mondiaux visant à freiner le réchauffement climatique. «Le président Trump se retirera de l'accord de Paris sur le climat» a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. Les Etats-Unis, deuxième pollueur mondial derrière la Chine et premier pollueur historique, avaient déjà quitté brièvement l'accord sous le premier mandat du républicain, avant que Joe Biden n'acte leur retour.

«La porte reste ouverte», a déclaré pour sa part le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, après l'annonce par l'administration de Donald Trump du retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, pour la deuxième fois.

Les Etats-Unis, deuxième pollueur mondial derrière la Chine et premier pollueur historique, avaient déjà quitté brièvement l'accord sous le premier mandat du républicain, avant que le démocrate Joe Biden n'acte leur retour. «Le boom de l'énergie propre – qui pèse quelque 2000 milliards de dollars pour la seule année dernière, et qui continue de croître – est la bonne affaire économique de la décennie pour la croissance. S'en saisir signifie de gros bénéfices, des millions de postes dans l'industrie et un air propre», écrit Simon Stiell dans un communiqué.

Marche arrière toute

«L'ignorer équivaut à laisser cette richesse à des économies concurrentes, tandis que les catastrophes écologiques - sécheresses, incendies et méga tempêtes - seront toujours pires, détruisant les biens immobiliers et les entreprises, pesant sur la production alimentaire et causant ainsi une inflation généralisée», a-t-il ajouté.

Sortie de l'accord de Paris, état d'«urgence énergétique» pour doper la production d'hydrocarbures: Donald Trump a amorcé lundi une marche arrière toute en termes de politique climatique, mettant en péril les efforts mondiaux pour freiner le réchauffement. «Nous allons forer à tout-va», a lancé le président américain lors de son discours d'investiture, réitérant sa promesse de campagne de doper la production de pétrole et de gaz des Etats-Unis, déjà premier producteur mondial, pour faire baisser les coûts de l'énergie.

Le nouveau retrait de l'accord de Paris entrera en vigueur un an après l'annonce officielle.