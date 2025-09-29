«Les otages rentrent à la maison»: Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

C’est par ces mots que Donald Trump a annoncé un tournant dans le conflit. «Je tiens à remercier les dirigeants de nombreux pays arabes et musulmans», a-t-il poursuivi. «Il y a eu des consultations intensives. Nous ouvrons un nouveau chapitre pour la prospérité et la sécurité dans toute la région.»

Le président a publié son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.

Photo: keystone-sda.ch

Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que «personne ne sera forcé de quitter Gaza», a été diffusé peu avant une conférence de presse.

Le président américain a salué tout particulièrement l’implication de l’Arabie saoudite et du Qatar dans le processus, tout en reconnaissant que les discussions avaient été «complexes». La Jordanie, l’Indonésie et la Turquie ont également pris part aux négociations, de même que le Pakistan «avec son président et son maréchal», a précisé Trump, qualifiant les dirigeants impliqués de «grands hommes».

Soutien total à Netanyahu

Puis il a lâché l’annonce attendue: «Les otages vont rentrer.» Les dépouilles des victimes, a-t-il ajouté, seront, elles aussi, restituées aux familles. «Cela signifie la fin très proche de la guerre», a assuré Trump. L’objectif, selon lui, est désormais de «démilitariser Gaza – et rapidement». Une volonté que partagerait aussi le Hamas, a-t-il affirmé.

