Trump déclare qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» en cas d'accord
Donald Trump a déclaré lundi qu'Israël se retirera de Gaza «par étapes» dans le cadre d'un accord pour mettre fin à la guerre à Gaza.
«En collaboration avec la nouvelle autorité de transition à Gaza, toutes les parties conviendront d'un calendrier pour le retrait des forces israéliennes par étapes», a annoncé le président américain.
La conférence de presse qu'il a tenu aux côtés de Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche s'est achevée sur cette déclaration.
Le Forum des familles d'otages salue le plan Trump pour Gaza
Le Forum des familles, la principale organisation israélienne de proches d'otages retenus à Gaza, a salué lundi le plan de paix américain pour Gaza et appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas pour qu'il l'accepte.
«Il s'agit d'un accord historique qui permettra à notre peuple de guérir, de mettre fin à la guerre et de tracer un nouvel avenir pour le Moyen-Orient», a déclaré le Forum des familles d'otages dans un communiqué. «Le monde doit exercer une pression maximale pour s'assurer que le Hamas saisisse cette opportunité historique de paix», a-t-il ajouté.
Netanyahu promet de «finir le travail» à Gaza si le Hamas n'accepte pas le plan de Trump
Lors de la conférence de presse à la Maison Blanche de ce lundi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a été on ne peut plus clair: il «finira le travail» à Gaza si le Hamas n'accepte pas le plan de paix du président américain Donald Trump.
L'Autorité palestinienne n'a «aucun rôle à jouer» à Gaza sans un changement «radical», a-t-il ajouté.
Rappelons que, selon les enquêteurs de l'ONU, Israël commet actuellement un génocide à Gaza. Leur rapport identifie quatre actes relevant de la convention sur le génocide et met directement en cause le Premier ministre israélien.
Un «comité de la paix» présidé par Donald Trump lui-même
La proposition dévoilée par la Maison Blanche prévoit un arrêt immédiat de la guerre à Gaza, accompagné d'un retrait par étapes des forces israéliennes et une libération des otages dans les 72 heures suivant le feu vert d'Israël.
Une fois les otages libérés, Israël relâcherait plus de 1000 prisonniers palestiniens, dont plusieurs centaines condamnés à perpétuité. Le territoire palestinien serait gouverné par une autorité temporaire «technocratique et apolitique», dont le Hamas serait exclu.
Elle serait placée sous la supervision d'un «comité de la paix» présidé par Donald Trump lui-même et dans lequel l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair jouerait aussi un rôle. «Personne ne sera forcé» de quitter Gaza si le plan de paix est mis en oeuvre, selon le document distribué par la Maison Blanche, qui assure même que les habitants seront «encouragés» à rester pour participer à la reconstruction.
«Les otages rentrent à la maison»: Trump publie son plan en 20 points pour Gaza
C’est par ces mots que Donald Trump a annoncé un tournant dans le conflit. «Je tiens à remercier les dirigeants de nombreux pays arabes et musulmans», a-t-il poursuivi. «Il y a eu des consultations intensives. Nous ouvrons un nouveau chapitre pour la prospérité et la sécurité dans toute la région.»
Le président a publié son plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, qui doit encore être accepté par les parties, prévoyant notamment qu'il préside un comité supervisant la transition dans le territoire palestinien.
Ce plan, dans lequel la Maison Blanche assure que «personne ne sera forcé de quitter Gaza», a été diffusé peu avant une conférence de presse.
Le président américain a salué tout particulièrement l’implication de l’Arabie saoudite et du Qatar dans le processus, tout en reconnaissant que les discussions avaient été «complexes». La Jordanie, l’Indonésie et la Turquie ont également pris part aux négociations, de même que le Pakistan «avec son président et son maréchal», a précisé Trump, qualifiant les dirigeants impliqués de «grands hommes».
Soutien total à Netanyahu
Puis il a lâché l’annonce attendue: «Les otages vont rentrer.» Les dépouilles des victimes, a-t-il ajouté, seront, elles aussi, restituées aux familles. «Cela signifie la fin très proche de la guerre», a assuré Trump. L’objectif, selon lui, est désormais de «démilitariser Gaza – et rapidement». Une volonté que partagerait aussi le Hamas, a-t-il affirmé.
Trump assure que Netanyahu aura son «soutien total» à Gaza si le Hamas rejette le plan
Donald Trump et Benjamin Netanyahu prennent la parole.
«C’est un grand jour, lance Trump. Peut-être l’un des plus grands jours de la civilisation.» Le président américain souligne la bonne coopération avec le Premier ministre israélien. «Je ne parle pas seulement de Gaza», précise-t-il. Ce qui est en jeu, selon lui, c’est «l’ensemble de l’accord: la paix au Proche-Orient.»
Bien sûr, la fin de la guerre à Gaza a aussi été abordée, reconnaît Trump. «Mais ce n’est qu’une partie de l’ensemble.»
Netanyahu présente ses excuses au Premier ministre du Qatar pour l'attaque
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté ses excuses lundi au Premier ministre du Qatar pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas dans ce pays, lors d'un appel téléphonique depuis la Maison Blanche, a indiqué à l'AFP un diplomate.
Le diplomate, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que Netanyahu avait exprimé ses regrets pour la violation de la souveraineté du Qatar et la mort d'un garde de sécurité qatari lors des frappes de septembre.
Des proches d'otages appellent Trump à faire pression sur Netanyahu pour un accord à Gaza
Des Israéliens et des proches d'otages retenus à Gaza ont manifesté lundi soir devant la branche de l'ambassade américaine à Tel-Aviv, appelant le président américain Donald Trump à faire pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu afin qu'il accepte son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza.
«Maintenant, maintenant!», scandait la foule, selon un correspondant de l'AFP, alors Trump et Netanyahu se rencontraient à la Maison Blanche. «Ne permettez aucune tentative de sabotage de l'accord!», a lancé un manifestant. Les protestataires brandissaient une banderole sur laquelle on pouvait lire: «Président Trump, entrez dans l'histoire. Ramenez-les à la maison maintenant».
La veille, des proches d'otages ont adressé une lettre au président américain lui demandant de «rester ferme» dans son engagement à mettre fin à la guerre, lors de sa rencontre lundi avec le Premier ministre israélien. «Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé», a écrit le Forum des familles, la principale organisation représentant les proches des captifs.
«Les enjeux sont trop importants et nos familles ont attendu trop longtemps pour que des ingérences fassent dérailler ces avancées», a-t-il ajouté. Donald Trump a laissé entendre qu'une percée dans les négociations de cessez-le-feu était imminente, sur la base d'un plan en 21 points présenté à des dirigeants arabes et musulmans en marge de l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière.
Netanyahu est arrivé à la Maison Blanche, Trump annonce «une première»
Donald Trump reçoit lundi Benjamin Netanyahu avec pour objectif d'arracher son accord à un plan de paix pour Gaza, après avoir fait monter la pression ces derniers jours sur le Premier ministre israélien.
Le président américain s'est dit «très confiant» en recevant son invité à la Maison Blanche. «Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première», avait écrit Donald Trump dimanche sur sa plateforme Truth Social.
Selon sa porte-parole Karoline Leavitt, le républicain s'attend à ce que «les deux parties» acceptent le nouveau plan en 21 points soumis par Washington. Mais pour cela, «les deux parties devront faire quelques concessions», a-t-elle prévenu dans une interview à la chaîne Fox News.
«Nous vous demandons respectueusement de rester ferme face à toute tentative de saboter l'accord que vous avez proposé», ont écrit les familles d'otages au président américain avant la réunion. Une conférence de presse est prévue à 19h15 (heure suisse), à l’issue de l'entretien entre les deux chefs d'Etat.
Le Hamas dit avoir perdu le contact avec deux otages à Gaza-ville à cause des raids israéliens
La branche armée du Hamas a dit dimanche avoir perdu le contact avec deux otages dans Gaza-ville, à cause des raids israéliens, et réclamé une pause des opérations militaires israéliennes pour tenter leur «sauvetage».
Les Brigades Ezzedine Al-Qassam ont d'abord annoncé dans un communiqué «avoir perdu le contact avec deux prisonniers (...) suite aux opérations militaires brutales et aux violentes attaques dans les quartiers de Sabra et Tal al-Hawa, ces dernières 48h».
«La vie des deux prisonniers est en réel danger, et les forces (israéliennes) doivent se retirer immédiatement au sud de la rue 8 et cesser les opérations aériennes pendant 24 heures à partir de 18h00 aujourd'hui afin de permettre des tentatives de sauvetage des prisonniers», ont ensuite écrit les Brigades dans un autre communiqué.
Dans le passé, le mouvement islamiste avait déjà annoncé avoir perdu le contact avec un otage israélo-américain, qui a été libéré quelques jours après cette annonce. Depuis le lancement de son offensive sur la ville de Gaza, l'armée israélienne a ordonné à plusieurs reprises aux Palestiniens de se diriger vers le sud.
La Défense civile à Gaza, l'organisation de premiers secours, opérant sous l'autorité de mouvement islamiste Hamas, a fait état de 38 morts dans des frappes israéliennes dimanche, dont 14 dans Gaza-ville.
Négociations de paix: Trump promet «quelque chose de spécial»
Le président américain Donald Trump a annoncé dimanche «quelque chose de spécial, une première» dans les négociations pour la paix au Moyen-Orient, à la veille d'une visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la Maison Blanche.
«Nous avons une réelle chance d'atteindre quelque chose de grand au Moyen-Orient. Tout le monde est prêt pour quelque chose de spécial, une première. Nous allons y arriver», a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.
Pendant un échange avec des journalistes vendredi, Donald Trump avait déjà dit penser avoir «un accord» sur Gaza, après avoir présenté dans la semaine un nouveau plan de paix à plusieurs pays arabes et musulmans ainsi qu'à Benjamin Netanyahu.
«Ce sera un accord qui ramènera les otages. Ce sera un accord qui mettra fin à la guerre», avait promis le président américain.
