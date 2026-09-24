Le neveu de Dolly Parton, Bryan Seaver, est accusé de menaces dans une bataille judiciaire sur l'héritage de la star décédée en août. Une ordonnance lui interdit tout contact avec ses anciens collègues.

Les proches de Dolly Parton se déchirent en justice sur sa succession

Les proches de Dolly Parton se déchirent en justice sur sa succession

AFP Agence France-Presse

L'agent de Dolly Parton et l'entreprise qui gère les activités de la chanteuse, décédée en août, ont obtenu une ordonnance judiciaire contre son neveu, qu'ils accusent de menaces pour s'approprier sa succession, selon plusieurs médias américains.

Dans le cadre de cette décision, rendue mercredi par une juge du Tennessee, Bryan Seaver doit rester à l'écart des activités de l'entreprise de sa tante et est interdit d'entrer en contact avec ses employés et ses partenaires commerciaux, rapporte CBS News. L'intéressé a dénoncé une ordonnance «fallacieuse» et «un coup de publicité» dans une déclaration à la chaîne ABC.

«Menaces» et «intimidations»

Bryan Seaver est le fils de la sœur cadette de Dolly Parton. C'est lui qui avait annoncé le mois dernier le décès de la légende de la musique country. Il a indiqué à ABC avoir été licencié la semaine dernière de son poste de responsable de la sécurité des propriétés de la chanteuse qu'il occupait depuis vingt ans.

La demande d'ordonnance le visant avait été déposée mardi devant le tribunal de Nashville par «She's Alive», la société chargée de gérer les nombreuses activités commerciales de la star, selon le «New York Times».

Dans cette requête, le manager de longue date de Dolly Parton, Danny Nozel, accuse Bryan Seaver de «menaces» et d'«intimidations», selon le média spécialisé TMZ. La demande contient des SMS dans lesquels Seaver menacerait Nozell de devenir «le bras vengeur pour toute (sa) famille», a précisé le «New York Times».

Vives émotions

Le neveu de Dolly Parton a affirmé au Times mercredi mener sa propre enquête sur la manière dont les affaires de la chanteuse étaient gérées au moment de son décès. Il a rejeté toute accusation selon laquelle il serait «une sorte d'opposant à sa marque et à son héritage».

L'ordonnance visant Bryan Seaver n'est pas une décision sur le fond. La juge chargée de l'affaire a prévu une audience le 7 octobre, indique le tribunal sur son site. La mort de Dolly Parton à l'âge de 80 ans, après un bref combat contre le cancer, a provoqué une vive émotion aux Etats-Unis, Donald Trump ordonnant même de mettre les drapeaux en berne pour une semaine.

Au long de sa carrière musicale jalonnée de nombreux tubes, Dolly Parton a bâti un véritable empire, avec notamment le parc à thème Dollywood dans son Tennessee natal, qui accueille près de quatre millions de visiteurs par an. La fortune de la chanteuse est estimée à 450 millions de dollars selon le site spécialisé «Forbes». Son mari, Carl Dean, était décédé l'an dernier et le couple n'avait pas d'enfants.