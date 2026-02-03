Des accessoires et costumes de Doctor Who seront mis aux enchères en ligne dès mardi par Propstore. Plus de 200 lots de saisons récentes seront proposés jusqu’au 19 février.

AFP Agence France-Presse

Les fans du «Doctor Who», qui voyage dans l'espace et le temps à bord d'une machine camouflée en cabine de police, vont pouvoir s'offrir accessoires et costumes de la série culte de science-fiction de la BBC lors d'enchères en ligne qui débutent mardi.

Elles auront lieu jusqu'au 19 février, et la maison Propstore s'attend à voir participer des acheteurs du monde entier, grâce à la diffusion de la série sur Disney+ depuis 2023. Cette vente permettra d'acquérir plus de 200 objets des saisons récentes de «Doctor Who», qui a repris en 2005 après avoir été diffusée à la télévision britannique entre 1963 et 1989. Il s'agit, selon le Guinness des records, de la série de science-fiction avec le plus grand nombre d'épisodes.

Un «phénomène mondial»

«Il y aura des acheteurs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Australie... C'est vraiment un phénomène mondial», explique à l'AFP Sian Taylor, une responsable de Propstore, lors d'une présentation des objets au nord-ouest de Londres. C

Certains d'entre eux ont, en effet, besoin d'espace pour être stockés, comme un volumineux TARDIS, machine à voyager dans l'espace et le temps. Issue de l'épisode «Le Réveillon des Daleks» (2022), cette cabine de police bleue mesure presque trois mètres de haut et 1,5 mètre de large. Monté sur roulettes, un Dalek métallique, extraterrestre ennemi de Doctor Who, est lui aussi proposé.

Bénéfices pour une association

Les 200 lots ont été fournis par la BBC, qui prévoit de reverser un cinquième des recettes à l'association Children in Need. En février, une première vente «Doctor Who» organisée par Propstore avait permis de récolter environ 250'000 livres (288'000 euros) pour l'association. Tous les lots ont été utilisés lors de répétitions ou de tournages d'épisodes diffusés depuis 2005, avec des «Doctor Who» emblématiques incarnés par David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker.

«Tout commence à 100 livres, donc en théorie, tout est accessible pour à peu près tous les acheteurs», indique Sian Taylor. Mais ceux qui espèrent décrocher le TARDIS ou un Dalek à ce prix risquent d'être déçus: des versions similaires de ces objets se sont vendues l'an dernier respectivement à 12'600 et 2520 livres (14'550 et 2910 euros).