DE
FR

Avis aux fans!
Plus de 200 objets et costumes de «Doctor Who» mis aux enchères

Des accessoires et costumes de Doctor Who seront mis aux enchères en ligne dès mardi par Propstore. Plus de 200 lots de saisons récentes seront proposés jusqu’au 19 février.
Publié: il y a 44 minutes
1/2
Des enchères en ligne permettront d'acquérir plus de 200 objets de la série culte de science-fiction «Doctor Who».
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les fans du «Doctor Who», qui voyage dans l'espace et le temps à bord d'une machine camouflée en cabine de police, vont pouvoir s'offrir accessoires et costumes de la série culte de science-fiction de la BBC lors d'enchères en ligne qui débutent mardi.

Elles auront lieu jusqu'au 19 février, et la maison Propstore s'attend à voir participer des acheteurs du monde entier, grâce à la diffusion de la série sur Disney+ depuis 2023. Cette vente permettra d'acquérir plus de 200 objets des saisons récentes de «Doctor Who», qui a repris en 2005 après avoir été diffusée à la télévision britannique entre 1963 et 1989. Il s'agit, selon le Guinness des records, de la série de science-fiction avec le plus grand nombre d'épisodes.

Un «phénomène mondial»

«Il y aura des acheteurs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie, d'Australie... C'est vraiment un phénomène mondial», explique à l'AFP Sian Taylor, une responsable de Propstore, lors d'une présentation des objets au nord-ouest de Londres. C

Certains d'entre eux ont, en effet, besoin d'espace pour être stockés, comme un volumineux TARDIS, machine à voyager dans l'espace et le temps. Issue de l'épisode «Le Réveillon des Daleks» (2022), cette cabine de police bleue mesure presque trois mètres de haut et 1,5 mètre de large. Monté sur roulettes, un Dalek métallique, extraterrestre ennemi de Doctor Who, est lui aussi proposé.

Bénéfices pour une association

Les 200 lots ont été fournis par la BBC, qui prévoit de reverser un cinquième des recettes à l'association Children in Need. En février, une première vente «Doctor Who» organisée par Propstore avait permis de récolter environ 250'000 livres (288'000 euros) pour l'association. Tous les lots ont été utilisés lors de répétitions ou de tournages d'épisodes diffusés depuis 2005, avec des «Doctor Who» emblématiques incarnés par David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker.

«Tout commence à 100 livres, donc en théorie, tout est accessible pour à peu près tous les acheteurs», indique Sian Taylor. Mais ceux qui espèrent décrocher le TARDIS ou un Dalek à ce prix risquent d'être déçus: des versions similaires de ces objets se sont vendues l'an dernier respectivement à 12'600 et 2520 livres (14'550 et 2910 euros).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus