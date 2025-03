Lors de son allocution mercredi soir, Emmanuel Macron a assuré que la France continuera à soutenir l'Ukraine sans donner de détails. Photo: AFP

Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation internationale et les conséquences pour la France et pour l'Europe ce mercredi soir en direct de l'Elysée. Le président de la République a parlé d'«événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial». Il a annoncé que la France continuerait à soutenir l'Ukraine par divers moyens, sans toutefois rentrer dans les détails.

«Les États-Unis, notre allié, ont changé de position sur cette guerre, soutiennent moins l'Ukraine et laissent planer le doute sur la suite», a-t-il ajouté. «Notre sécurité et notre prospérité sont devenues plus incertaines et il faut bien le dire: nous entrons dans une nouvelle ère», a poursuivi Emmanuel Macron, en engageant les citoyens français par ces mots: «la patrie a besoin de vous!» Il a par ailleurs évoqué des investissements militaires supplémentaires sans toutefois augmenter les impôts, laissant planer le doute sur les sources d'investissement.

«La menace russe est là»

Emmanuel Macron a affirmé que «la menace russe est là et son agressivité ne semble pas connaître de frontières», estimant que «face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie».

«La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche», a souligné le chef de l'Etat, rappelant que la Russie «a déjà fait du conflit ukrainien un conflit mondial», «viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie», «organise des attaques numériques contre nos hôpitaux» et «tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux». Et d'ajouter: «La France ne suivra qu'un cap, celui pour la volonté de la paix.»

Dissuasion nucléaire

La décision de recourir à l'arme nucléaire «a toujours été et restera entre les mains du président de la République», a assuré mercredi Emmanuel Macron, qui souhaite néanmoins «ouvrir le débat stratégique» sur la protection de l'Europe par l'arme nucléaire française.

«Répondant à l'appel historique du futur chancelier allemand (Friedrich Merz, NDLR), j'ai décidé d'ouvrir le débat stratégique sur la protection par notre dissuasion de nos alliés du continent européen. Quoi qu'il arrive, la décision a toujours été et restera entre les mains du président de la République, chef des armées», a déclaré le chef de l'Etat lors de son allocution.