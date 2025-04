Le roi Charles III et la reine Camilla ont été reçus par le pape François au Vatican, malgré leurs problèmes de santé respectifs. Cette rencontre privée a permis au pontife d'exprimer ses vœux pour l'anniversaire de mariage du couple royal.

Le roi Charles et la reine Camilla ont rencontré le pape François, en convalescence après une pneumonie, en marge de leur visite d'Etat en Italie mercredi, a annoncé le Vatican.

«Le pape François a rencontré en privé Leurs Majestés, le roi Charles et la reine Camilla, cet mercredi après-midi.

Au cours de cette rencontre, le pape a exprimé ses meilleurs voeux à Leurs Majestés à l'occasion de leur anniversaire de mariage, et a souhaité en retour un prompt rétablissement à» Charles III qui souffre d'un cancer, a souligné le Vatican dans un communiqué.

«Leurs Majestés étaient ravies que le pape soit en assez bonne santé pour les accueillir et qu'il ait pu leur exprimer ses meilleurs voeux en personne», a déclaré de son côté un porte-parole du palais de Buckingham.

Le roi est malade aussi

La rencontre avait été initialement annulée à cause de l'état du souverain pontife, qui se remet d'une pneumonie.

Le roi Charles est soigné depuis plus d'un an pour un cancer dont la nature n'a jamais été révélée.

Après avoir ressenti des «effets secondaires» de son traitement, le monarque de 76 ans avait été brièvement hospitalisé le 27 mars et mis au repos durant plusieurs jours, avant de reprendre ses engagements le 1er avril.

Quant à Jorge Bergoglio, il a passé plus de cinq semaines à l'hôpital Gemelli de Rome pour soigner une double pneumonie. En convalescence depuis son retour au Vatican le 23 mars, il est encore affaibli après cette maladie ayant menacé sa vie et a drastiquement réduit ses activités.

Charles III, gouverneur suprême de l'Eglise anglicane d'Angleterre, devait initialement rencontrer le pontife argentin de 88 ans mardi, mais leur entretien avait été annulé d'un «commun accord» avec le Saint-Siège en raison de l'état de santé du pape, avait indiqué le palais de Buckingham fin mars.

La nature, passion commune

Les deux hommes ont en commun leur passion pour la défense de l'environnement. Avec son encyclique «Laudato Si» de 2015, François s'était livré à un réquisitoire très remarqué contre la finance, exaltant la sauvegarde des ressources de la planète et dénonçant en termes cinglants l'exploitation des hommes et de la nature.

De son côté, Charles, amoureux de la nature et d'une vie saine, est connu pour son intérêt précurseur pour l'avenir de la planète depuis plus de 50 ans.

La dernière visite de Charles au Vatican remonte à 2019. A l'époque, il n'était encore que l'héritier du trône d'Angleterre, mais François était déjà pape depuis 2013.

S'il s'agit de sa première visite au Saint-Siège en tant que souverain, Charles s'y est déjà rendu cinq fois en tant que prince héritier: en avril 1985, en avril 2005 pour les funérailles de Jean-Paul II, en avril 2009 sous le pontificat de Benoît XVI, en avril 2017, et en octobre 2019 pour la canonisation du cardinal britannique John Henry Newman, un anglican converti au catholicisme.

L'Eglise anglicane, dominante au Royaume-Uni sous l'égide de l'Eglise d'Angleterre dont le monarque est le gouverneur suprême, rassemble 85 millions de croyants dans le monde. Elle est présente dans de nombreux pays, notamment en Afrique subsaharienne.

L'anglicanisme est né d'une scission avec l'Eglise catholique au XVIe siècle, après le refus du pape d'accorder au roi Henri VIII l'annulation de son mariage. Les anglicans ne reconnaissent pas, depuis lors, l'autorité du pape.

Différences entre les Eglises

A la différence de l'Eglise catholique romaine, elle permet aux prêtres de se marier et a ouvert la prêtrise aux femmes depuis les années 1990 pour ce qui est de la branche anglaise.

La question de l'homosexualité reste un sujet de division au sein des différentes branches de l'Eglise anglicane. Les Eglises anglicanes du Canada, des Etats-Unis et d'Angleterre apparaissent comme les plus libérales sur ce sujet tandis que les Eglises anglicanes africaines se montrent plus conservatrices.