Les enquêteurs suivent une nouvelle piste après le crash d'un avion d'Air India le 12 juin à Ahmedabad.

Marian Nadler et BliKI

L’enquête sur le tragique crash du vol Air India 171, survenu le 12 juin et ayant causé la mort de 241 personnes, se concentre de plus en plus sur d’éventuelles défaillances techniques dans la partie arrière du Boeing 787 Dreamliner. Selon le journal «Indian Express», les enquêteurs ont découvert des indices d’un «début d’incendie électrique limité» dans l’empennage, c'est-à-dire la queue de l'épave de l'appareil.

Des enquêteurs, souhaitant rester anonymes, ont déclaré au journal indien que le feu était limité à quelques composants situés à l’arrière de l’appareil. Une grande partie de la queue s’est détachée du reste de l’avion lors de l’impact et a été en grande partie épargnée par l’explosion du carburant. Cela permet une analyse détaillée des éventuelles défaillances électriques survenues lors du décollage.

La boîte noire arrière fortement endommagée

Une attention particulière est portée sur la turbine auxiliaire située à l’arrière, responsable de l’alimentation électrique de la cabine. Un fonctionnaire a souligné: «Cette pièce fait partie des éléments importants actuellement examinés.» Cette concentration est renforcée par le témoignage du seul survivant, Vishwash Kumar Ramesh, qui a rapporté un «clignotement de l’éclairage cabine» – un possible signe du passage à l’alimentation de secours.

Les enquêteurs espèrent également obtenir des informations des enregistreurs de vol. Alors que la boîte noire avant a pu être lue malgré des dégâts causés par le feu, la boîte noire arrière est fortement endommagée. L’analyse des conversations dans le cockpit a déjà révélé des éléments suspects importants.

Le Dreamliner a connu des problèmes dans le passé

Un autre aspect de l’enquête concerne une possible défaillance du système de commande des moteurs. Selon Indian Express, un enquêteur a déclaré: «Les deux moteurs du vol ont manqué de carburant quelques secondes seulement après le décollage et ont commencé à ralentir rapidement.»

Une découverte mystérieuse renforce les soupçons de problèmes techniques: le corps d’une hôtesse de l’air n’a été retrouvé que 72 heures après l’accident. Contrairement aux autres victimes, son corps n’était pas entièrement carbonisé. Un responsable gouvernemental a expliqué: «Elle présentait quelques brûlures causées par un incendie au niveau du système électrique de l’avion, incendie qui avait été maîtrisé à l’arrivée des pompiers.»

Les enquêtes évoquent également les problèmes antérieurs rencontrés par la flotte des Boeing Dreamliner. En 2013, des dysfonctionnements de la turbine auxiliaire avaient conduit à une interdiction temporaire de vol, levée par la suite après une refonte de cette unité auxiliaire de puissance.