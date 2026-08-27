Le procès de Khalid Cheikh Mohammed, accusé d'être le «cerveau» des attentats du 11-Septembre, est fixé à juin 2028 devant un tribunal militaire américain.

Le «cerveau» des attentats du 11-Septembre sera jugé en juin 2028

Le «cerveau» des attentats du 11-Septembre sera jugé en juin 2028

AFP Agence France-Presse

Un tribunal militaire jugera en juin 2028 l'homme accusé d'être le «cerveau» des attentats du 11-Septembre 2001, ont annoncé plusieurs médias américains mercredi, citant une décision d'un juge. Khalid Cheikh Mohammed était considéré comme un des lieutenants les plus importants du groupe jihadiste Al-Qaïda, jusqu'à sa capture en mars 2003 au Pakistan.

Il a été transféré à Guantanamo en septembre 2006, où il est toujours emprisonné après être passé par les prisons secrètes de la CIA en Pologne pour y subir des séances d'interrogatoire sous la torture. En juillet 2025, une cour d'appel américaine avait annulé l'accord de plaider coupable obtenu par Khalid Cheikh Mohammed et ses deux co-accusés, qui leur auraient sans doute évité d'encourir la peine capitale.