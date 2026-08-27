DE
FR

Devant un tribunal militaire américain
Le «cerveau» des attentats du 11-Septembre sera jugé en juin 2028

Le procès de Khalid Cheikh Mohammed, accusé d'être le «cerveau» des attentats du 11-Septembre, est fixé à juin 2028 devant un tribunal militaire américain.
Publié: 07:22 heures
Considéré comme l'un des principaux lieutenants d'Al-Qaïda, Khalid Cheikh Mohammed a été capturé en 2003 au Pakistan.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tribunal militaire jugera en juin 2028 l'homme accusé d'être le «cerveau» des attentats du 11-Septembre 2001, ont annoncé plusieurs médias américains mercredi, citant une décision d'un juge. Khalid Cheikh Mohammed était considéré comme un des lieutenants les plus importants du groupe jihadiste Al-Qaïda, jusqu'à sa capture en mars 2003 au Pakistan.

Il a été transféré à Guantanamo en septembre 2006, où il est toujours emprisonné après être passé par les prisons secrètes de la CIA en Pologne pour y subir des séances d'interrogatoire sous la torture. En juillet 2025, une cour d'appel américaine avait annulé l'accord de plaider coupable obtenu par Khalid Cheikh Mohammed et ses deux co-accusés, qui leur auraient sans doute évité d'encourir la peine capitale.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Présenté par
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Une catégorie sous-estimée
Quels sont les arguments en faveur des voitures d’occasion?
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Présenté par
Top 20 des lieux coup de cœur en Allemagne
Top 20 des destinations
Découvrez l’Allemagne en train
Articles les plus lus
    Articles les plus lus