10:46 heures

Trump choque avec une remarque sur une «femme-trophée» lors d’un discours de remise de diplômes

Lors de son allocution à la cérémonie de fin d’année de l’académie militaire de West Point, Donald Trump s’est exprimé dans son style habituel, improvisé et décousu. Sans raison apparente, il s’est soudainement lancé dans une digression sur William Levitt (1907–1994), un promoteur immobilier décédé depuis longtemps. Plus précisément, il a évoqué l’épouse de ce dernier, la qualifiant de «trophy wife» – soit «femme-trophée».





Photo: Getty Images

Ce terme péjoratif désigne des femmes jeunes et attirantes qui épousent des hommes plus âgés, riches et influents. Pour eux, elles deviennent une sorte de symbole de statut social, un trophée à exhiber.

Une remarque déplacée sur sa femme

«Il a fini par divorcer. Il a trouvé une nouvelle femme. Peut-on dire 'trophy wife'? Je pense qu’on peut dire trophy wife. Ça n’a pas vraiment marché», a déclaré Trump.

La vidéo tourne en boucle sur X

Le discours, prononcé devant environ 1000 jeunes, a rapidement enflammé les réseaux sociaux. Sur X, le journaliste Mehdi Hasan a réagi: «À chaque fois qu’il prononce un discours de remise de diplômes, il dit quelque chose d’incroyablement ridicule et déplacé. Il fait honte à l’Amérique.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Et d’ajouter: «C’est incompréhensible que les Républicains l’adorent autant.» Il conclut son message d’un mot: «pathétique.»