Des engins incendiaires ont visé des bâtiments proches d'entreprises de défense à Munich dans la nuit de mercredi à jeudi. Deux suspects bulgares ont été arrêtés, et la police évoque un possible mobile politique.

L'industrie de défense a été visée par des attaques à Munich

L'industrie de défense a été visée par des attaques à Munich

AFP Agence France-Presse

Des engins incendiaires ont été lancés dans la nuit de mercredi à jeudi sur des bâtiments dans une rue de Munich (sud), où se trouvent plusieurs entreprises de la défense, et deux suspects de nationalité bulgare ont été arrêtés, selon la police. «Vers minuit, la police a été informée par un témoin que des engins incendiaires avaient été lancés depuis une voiture sur la Mühldorfstrasse», dans l'est de la capitale bavaroise, a précisé jeudi à l'AFP un porte-parole de la police régionale.

D'après cette source, «un engin incendiaire a pu être immédiatement éteint par la police», et «un autre a dû être désamorcé». Plusieurs entreprises de l'armement se trouvent dans la rue où l'attaque s'est produite, dont le groupe Rohde & Schwarz, spécialisé dans les technologies de sécurité pour le gouvernement et l'armée, ou le munichois Helsing.

«Un arrière-plan politique»

Selon la police, deux suspects ont été interpellés dans une station-service, une femme de 28 ans et un homme de 38 ans, tous deux de nationalité bulgare. «Nous partons du principe qu'il y a un arrière-plan politique», a souligné le porte-parole, raison pour laquelle la police criminelle et le parquet de Munich ont pris en charge l'enquête.

Interrogé lors d'une conférence de presse aux côtés de ses homologues français et polonais à Weimar (centre-est), le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul a assuré pour sa part que les services de sécurité tournaient en ce moment «à plein régime», dans un contexte de multiplication d'attaques hybrides dans le pays.

«Nous pouvons à tout moment tirer au clair ce type d'affaires», a-t-il ajouté, donnant pour exemple le survol par un drone explosif de l'aéroport de Leipzig survenu début août, attribué cette semaine par l'Allemagne à la Russie. Concernant les événements de Munich, une porte-parole de Rohde & Schwarz a confirmé à l'AFP que des «engins incendiaires» avaient été trouvés à proximité de leurs locaux, précisant que «(leur) site lui-même n'est pas concerné». Helsing, qui développe des logiciels d'intelligence artificielle et des systèmes autonomes pour la défense, n'a pas souhaité s'exprimer.



