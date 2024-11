Cuba retrouve partiellement l'électricité après le passage de l'ouragan

La majorité des provinces de Cuba ont retrouvé l'électricité vendredi, deux jours après le passage de l'ouragan Rafael. Cependant, les provinces d'Artemisa et de Pinar del Rio restent sans courant.

L'ouragan Rafael a touché terre à Cuba avec une force 3, coupant l'électricité dans la majorité du pays. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

La très grande majorité des provinces de Cuba avaient à nouveau du courant vendredi, ont annoncé les autorités, deux jours après le passage de l'ouragan Rafael. Vendredi matin, les autorités ont annoncé que treize des quinze provinces du pays avaient été «reconnectées» au système électrique national, à l'exception des provinces occidentales de Artemisa, la plus durement frappée par l'ouragan, et de Pinar del Rio, à l'extrémité ouest de l'île.

La province de La Havane, où des rafales de vent ont pointé à 110 km/h, et celle de Mayabeque ont également été reconnectées au système électrique national, mais de nombreux habitants restaient, là aussi, sans courant en raison des dégâts provoqués par Rafael sur les poteaux électriques et transformateurs.

«Dans les provinces de l'ouest, les travaux d'installation des circuits, d'érection des poteaux et de pose des lignes électriques sont en cours. La Havane a commencé à recevoir de l'électricité», a indiqué la présidence cubaine sur X. Dans la capitale, où vivent deux millions d'habitants et où un millier de poteaux électriques sont tombés à terre, «plusieurs circuits restent affectés par le passage de l'ouragan», ont indiqué les autorités. En milieu de matinée, environ 15% de la population avaient à nouveau de la lumière.

Ouragan classé en force 3

Rafael, un ouragan de catégorie 3 (sur 5), a balayé de ses vents allant jusqu'à 185 km/h le territoire cubain du sud au nord mercredi pendant plus de deux heures, avant de pénétrer dans le Golfe du Mexique où il devrait se désintégrer, selon les dernières informations du Centre national américain des ouragans (NHC).

Aucune victime n'a été recensée après le passage de Rafael, mais de nombreux dégâts matériels ont été recensés, avec des champs agricoles dévastés, des bâtiments et maisons totalement ou partiellement détruits. À La Havane, près de 500 habitations se sont totalement ou partiellement effondrées, selon les autorités locales.

Les vents violents, avant même que Rafael ne touche terre, ont provoqué mercredi l'effondrement du système électrique de l'île, déjà fragilisé par sa vétusté et les pénuries de combustibles, et qui s'était totalement déconnecté mi-octobre, laissant sans courant 10 millions de Cubains pendant quatre jours.

Rafael a frappé Cuba à peine deux semaines après le passage d'Oscar, un ouragan de catégorie 1, qui a fait huit morts dans l'est de l'île pendant le précédent black-out. En septembre 2022, l'île avait déjà connu une panne électrique généralisée après le passage de l'ouragan Ian qui avait frappé l'ouest de l'île. Le rétablissement du courant avait duré plusieurs jours à La Havane et plusieurs semaines dans les zones les plus affectées.