Cuba est sans électricité après l'ouragan Rafel

L'ouragan Rafael a frappé l'ouest de La Havane avec des vents de 185 km/h, plongeant Cuba dans le noir. Les autorités ont lancé des appels à la vigilance et ont pris des mesures de protection pour les habitants.

Cuba se retrouve sans électricité après avoir été frappé par l'ouragan Rafael. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

L'ouragan Rafael de catégorie 3 a touché terre mercredi après-midi à l'ouest de La Havane, alors que l'île est plongée dans le noir en raison de l'effondrement de son système électrique causé par les vents soufflant en rafales à plus de 185 km/h.

«Rafael a touché terre dans la province cubaine d'Artemisa» à l'ouest de La Havane, «avec des vents soutenus de près de 185 km/h», a indiqué le Centre national des ouragans (NHC), basé aux Etats-Unis, dans son bulletin publié à 21H15 GMT (16H15 locales).

«Vents violents»

Selon les images tournées par les journalistes de l'AFP à Publo Candelaria, ville de 20'000 habitants à 65 kilomètres à l'ouest de la Havane, les rues désertes sont balayées par de forts vents en rafales, accompagnés de pluie, qui ont arraché des branches d'arbres dont les cimes sont balancées en tous sens.

Un peu plus tôt, les «vents violents provoqués par l'ouragan Rafael de forte intensité ont provoqué la déconnexion du système électrique national», a indiqué sur X la compagnie nationale d'électricité (UNE). Cuba et ses dix millions d'habitants a été déjà éprouvé il y a deux semaines par une panne électrique géante durant quatre jours et par le passage de l'ouragan Oscar qui a provoqué la mort de huit personnes.

Le NHC a alerté sur le risque de «submersions potentiellement mortelles, des vents destructeurs (...) et des crues soudaines» dans cette zone du pays. «Ouragan sévère avec des vents maximums soutenus de 185 km/h», ce qui en fait un ouragan de catégorie 3 sur 5 selon l'échelle de Saffir-Simpson, a renchérit sur X l'Institut de météorologie cubain (Insmet).

Appels à la vigilance

A La Havane, où vivent deux millions d'habitants, les rues désertes étaient balayées par de fortes rafales accompagnées de pluies intenses, a constaté l'AFP. Commerces, bureaux et écoles avaient été fermés par anticipation.

«Rafael se déplace vers le nord-ouest à une vitesse de 20 km/h (...) et devrait traverser Cuba ce soir et émerger sur le sud-est du golfe du Mexique dans la soirée ou le week-end», est-il ajouté. Un avis de tempête tropicale a été lancé sur l'archipel des Keys de Floride.

Les autorités cubaines avaient multiplié les appels à la vigilance et les mesures de prévention «pour protéger la population et sauvegarder les ressources matérielles». «Nous sommes en communication constante avec les territoires qui ressentiront le plus les effets de l'ouragan Rafael», a déclaré mercredi le président cubain Miguel Diaz-Canel sur X. «Courage Cuba!», a-t-il lancé.

Urgence météorologique

Neuf provinces (sur les quinze que compte le pays), situées dans l'ouest et le centre de l'île, dont celle de La Havane, ont été placées en «alerte cyclonique». Par ailleurs, le «Conseil national de défense», constitué de militaires, a été activé mardi pour répondre à la situation d'urgence météorologique.

Des opérations de mise à l'abri ont été menées dans diverses provinces du pays concernant plusieurs dizaines de milliers de Cubains, en particulier dans l'ouest et le centre du pays. Environ 13'000 personnes ont notamment été mises sous protection dans la province centrale de Villa Clara, selon la presse officielle, qui a toutefois précisé que l'alerte avait été levée dans la province de Guantanamo (est), la plus durement touchée par l'ouragan Oscar.

Black-out général

Ce dernier, de catégorie 1, a frappé l'est de l'île le 20 octobre avant de se transformer en tempête tropicale. De graves inondations ont surpris les habitants de deux localités de Guantanamo, San Antonio del Sur et Imias, où huit personnes ont péri.

Oscar est survenu alors que l'île souffrait d'un black-out général. Pendant quatre jours, l'île a été privée de courant en raison d'une panne géante qui s'est déclarée le 18 octobre à la suite de pénuries de combustibles et d'une avarie sur la principale centrale du pays.

La disponibilité de l'électricité «dépendra beaucoup des effets de l'ouragan», avait prévenu à la télévision cubaine Lazaro Guerra, directeur de l'électricité au ministère de l'Énergie et des mines.

La semaine dernière, le ministre de l'Énergie et des mines, Vicente de la O Levy, avait reconnu que la situation du système électrique restait «tendue», les délestages se poursuivant de façon chronique. En septembre 2022, l'île avait déjà connu une panne électrique généralisée après le passage du puissant ouragan Ian qui avait frappé l'ouest de l'île.