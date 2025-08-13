Deux complices présumés du narcotrafiquant Mohamed Amra, évadé lors d'une attaque meurtrière en mai 2024, ont été extradés du Maroc vers la France et seront bientôt présentés à la justice. Ils sont soupçonnés d’avoir aidé à organiser la cavale d’Amra.

Mohamed Amra escorté par la police à la sortie de la cour d'appel de Bucarest, le 23 février 2025. Photo: AFP

AFP

Deux hommes soupçonnés d'être des complices du narcotrafiquant Mohamed Amra, évadé en mai 2024 en France après l'attaque sanglante du fourgon qui le transférait, sont en cours d'extradition depuis le Maroc et devraient être rapidement présentés à des juges parisiens. Visés par des mandats d'arrêt, les deux hommes avaient été interpellés le 23 février dernier au Maroc, au lendemain de l'arrestation en Roumanie de Mohamed Amra après neuf mois de cavale.

«Les deux complices présumés de M. Amra, dont la lâche évasion a coûté la vie à deux agents pénitentiaires, viennent d'être extradés vers la France», a écrit le ministre français de la Justice Gérald Darmanin sur X, peu de temps après que les journaux français Paris Match et Le Parisien ont révélé cette information mercredi. «Ils vont être présentés rapidement à un juge et devront répondre de leurs actes», a-t-il affirmé, en remerciant les autorités marocaines qui ont «rendu cette opération (d'extradition) possible rapidement».

Les deux hommes, Alan Gomes, 28 ans, et Albinou Da Sylva, 38 ans, faisaient l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Alan Gomes est considéré par les enquêteurs comme un membre du commando ayant attaqué, en mai 2024 au péage d'Incarville (nord-ouest de la France), le fourgon pénitentiaire dans lequel se trouvait Mohamed Amra. Après l'évasion meurtrière, les deux hommes avaient fui au Maroc. Tous deux sont originaires d'Evreux, ville située en Normandie, région du nord-ouest de la France, et base de Mohamed Amra.

Au moins 41 autres personnes sont inculpées, dont 30 sont en détention provisoire, dans cette affaire tentaculaire qui a mobilisé des moyens exceptionnels pour interpeller les suspects, dont certains étaient en fuite à l'étranger. Mohamed Amra, surnommé La Mouche, s'était évadé le 14 mai 2024 lors d'un guet-apens au cours duquel deux agents pénitentiaires avaient été abattus et trois grièvement blessés à un péage d'autoroute. La scène, filmée, avait choqué en France et au-delà. Sa cavale avait pris fin le 22 février à Bucarest, en Roumanie.

La Black Manjak Family

Extradé en France, Mohamed Amra a été incarcéré dans la prison de Condé-sur-Sarthe (nord-ouest), l'une des plus sécurisées du pays, avant d'être transféré le 24 juillet à la prison de Vendin-Le-Vieil (nord), dont le quartier de haute sécurité doit accueillir les narcotrafiquants parmi les plus «dangereux» de France, selon le gouvernement. Mohamed Amra, notamment inculpé pour meurtres en bande organisée en récidive, y est détenu dans «des conditions de détention extrêmement strictes», selon Gérald Darmanin.

Selon les enquêteurs, Alan Gomes est impliqué dans de multiples activités occultes et considéré comme «un membre à part entière de la BMF» – la «Black Manjak Family», une organisation criminelle basée en Normandie et spécialisée dans les stupéfiants.

D'après les mêmes sources, il entretenait des liens avec le rappeur français Koba LaD et était présent sur nombre de ses déplacements. L'artiste, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises, dont récemment à six ans de prison pour un accident de la route mortel sous l'emprise de stupéfiants et à 15 mois de prison pour violences sur son manager, a été inculpé en mars pour une possible contribution au financement de la cavale de Mohamed Amra. Alan Gomes était le gérant d'un bar à chicha dans lequel il était assisté par Albinou Da Sylva. Ce bar, selon les enquêteurs, était un lieu de rassemblement des membres de la «Black Manjak Family».

Au domicile d'Albinou Da Sylva, «très défavorablement connu des services de police» avant même l'évasion d'Amra, ont été saisis notamment deux pistolets automatiques, des «éléments de téléphonie» et 855 euros, tandis que dans les différents points de chute d'Alan Gomes, à Evreux, ont été retrouvés 1250 euros en numéraire, de multiples terminaux mobiles, des munitions et un chargeur de pistolet automatique, d'après les enquêteurs.