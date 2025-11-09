DE
Détente diplomatique
La Chine suspend l'interdiction de certains métaux rares vers les Etats-Unis

La Chine suspend son interdiction d'exporter certains métaux rares vers les États-Unis. Cette décision concerne le gallium, l'antimoine et le germanium, essentiels pour les semi-conducteurs, jusqu'en novembre 2026.
Publié: il y a 18 minutes
Les relations entre les deux superpuissances semblent se détendre.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a annoncé dimanche la suspension d'une interdiction d'exportation vers les Etats-Unis de gallium, d'antimoine et de germanium, des métaux rares critiques, un nouveau signe de détente entre les deux pays.

Cette réglementation, qui bloquait les exportations de ces métaux rares, des composants cruciaux notamment pour les semi-conducteurs, est suspendue «jusqu'au 27 novembre 2026», a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.

