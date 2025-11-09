Les relations entre les deux superpuissances semblent se détendre.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse
La Chine a annoncé dimanche la suspension d'une interdiction d'exportation vers les Etats-Unis de gallium, d'antimoine et de germanium, des métaux rares critiques, un nouveau signe de détente entre les deux pays.
A lire aussi
Cette réglementation, qui bloquait les exportations de ces métaux rares, des composants cruciaux notamment pour les semi-conducteurs, est suspendue «jusqu'au 27 novembre 2026», a indiqué le ministère chinois du Commerce dans un communiqué.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas