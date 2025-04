La société américaine Colossal Biosciences annonce avoir réussi la première désextinction au monde avec la naissance de trois loups géants au pelage blanc, plus grand et plus puissant que le loup gris. Une «prouesse» qui laisse de nombreux scientifiques sceptiques.

Dans la fantasy, le dire wolf est connu comme le loup blanc. Les œuvres de fiction comme «Game of Thrones», «World of Warcraft» ou «Donjons et Dragons» en ont fait une bête à la taille démesurée. Son équivalent réel, Canis dirus (ou en français «loup sinistre») était effectivement plus large et plus puissant que le loup gris, notamment au niveau de la tête et de la mâchoire. Mais cette espèce s'est éteinte il y a plus de 10'000 ans.

Enfin, c'était sans compter sur l'entreprise américaine Colossal Biosciences, qui a affirmé, ce 7 avril, avoir réussi le premier processus de désextinction au monde. Le dire wolf devancerait ainsi le dodo, le tigre de Tasmanie ou le mammouth laineux – sur lequel l'entreprise travaille aussi puisqu'elle vient de dévoiler des souris laineuses, présentées comme une étape vers le pachyderme éteint.

Innovation hollywoodienne

Aux Etats-Unis, le magazine «Time» fait sa couverture avec Remus, l'un des trois spécimens mis au monde à partir d'ADN de loup gris par la société cotée en bourse. Et le titre «Extinct», barré d'un gros trait rouge. Remus a un frère, Romulus, né comme lui en octobre. Une femelle louveteau, prénommée Khaleesi, est née en janvier.

Que leurs noms viennent de la mythologie romaine ou de la pop culture, la démarche scientifique cache une grosse opération de communication. Avec des personnalités glamours qui rencontrent les louveteaux, comme Georges R.R. Martin, la plume derrière la série de romans «Game of Thrones», et d'autres qui investissent leur argent, comme Peter Jackson, réalisateur du «Seigneur des Anneaux», ou encore Paris Hilton, Tiger Woods ou Tom Brady.

Même l'administration Trump salue «l'innovation» de Colossal Biosciences qui «fait la grandeur américaine». Sur son compte X, Elon Musk a même partagé la une du «Time» et une photo des louveteaux sur le «trône de fer» sur son compte X. Du côté de la presse et de la science, on ne fait pas que s'extasier devant cette «prouesse», comme le relate «Le Temps» ce mardi 8 avril.

Critiques scientifiques et éthiques

Certains, comme le «New Scientist», reprochent à la firme américaine d'avoir simplement modifié génétiquement des loups gris pour leur donner certaines caractéristiques physiques de Canis dirus. Malgré leur pelage blanc, leur taille, leur musculature et la forme de leurs oreilles, Romulus, Remus et Khaleesi resteraient de fait des loups gris pour de nombreux généticiens.

Le débat porte sur ce qui fait une espèce dans le règne animal. Les deux loups en question partageraient 99,5% d'ADN commun, selon Beth Shapiro, biologiste renommée devenue directrice scientifique de Colossal. L'équipe de Colossal a réalisé seulement 20 modifications sur 14 gènes de loup gris, en faisant porter les petits canidés à de grandes chiennes.

Face à ce spectacle scientifique, d'autres voix méfiantes regrettent que les moyens colossaux alloués à la désextinction – Colossal Sciences est valorisé à 10,2 milliards de dollars – ne servent pas à protéger les espèces existantes. Dans sa communication, la firme qui mène la danse avance que sa méthodologie participe à la conservation des espèces menacées. Mais surtout, si on en revient à la fiction populaire: N'a-t-on rien appris de «Jurassic Park»?