Un Américain décrit comment il a survécu dans la prison de la mort d'Assad

1/2 Sam Goodwin a survécu à la captivité sous le régime de Bachar al-Assad. Photo: Screenshot Instagram

Janine Enderli

«J'ai entendu le bruit sourd d'un coup, un cri horrible qui a duré une trentaine de secondes, puis juste le silence.» Le récit de Sam Goodwin fait froid dans le dos.

Alors qu'il effectuait un tour du monde, cet américain de 35 ans a été enlevé le 25 mai 2019 par les forces de Bachar al-Assad dans les rues de Qamishli, au nord-est de la Syrie. Pendant les 63 jours suivants, cet homme originaire de l'Etat américain du Missouri a été retenu prisonnier dans l'un des cachots d'Assad.

Torturés à la chaîne

«Il est impossible d'oublier ce que l'on ressent lorsqu'un autre être humain est torturé», explique Sam Goodwin au «Daily Mail». Pour la première fois, l'Américain raconte en détail ce qui s'est réellement passé dans l'enfer de la torture d'Assad. Chaque jour, le civil en isolement était témoin de l'abîme humain.

« «J'ai entendu le choc des matraques sur la chair humaine» Sam Goodwin »

Les passages à tabac étaient à l'ordre du jour. «Les gardiens avançaient porte après porte, ouvraient chaque cachot et tabassaient les détenus. Alors qu'ils s'approchaient de plus en plus, je pouvais entendre le grincement des charnières des portes et le choc des matraques sur la chair humaine», raconte-t-il.

«La section de la mort sert à briser les gens»

«Assis sur le sol en béton sale de ma minuscule cellule, les bras serrés autour des jambes, j'étais trop effrayé pour même respirer. Les cris étaient si proches qu'ils étaient insupportables». Il n'a cessé de se demander quand son tour viendrait, quand il crierait lui aussi de la sorte. Mais ce moment n'est jamais arrivé – les gardiens l'ont épargné. «Aujourd'hui encore, je me demande pourquoi».

Depuis 2011, environ 160'000 personnes ont disparu dans les «abattoirs humains» d'Assad. Pour certains des survivants, l'horreur a pris fin dimanche, lorsque les rebelles islamistes sont arrivés au pouvoir en Syrie et ont libéré les détenus des prisons.

Selon Sam Goodwin, la peur et le traumatisme persistent toutefois toute la vie. Sam Goodwin a passé 27 de ses 63 jours de captivité dans la section pénale 215 – également appelée «section de la mort».

Les parties génitales brûlées au chalumeau

«Pendant tout ce temps, je n'ai vu aucun autre détenu. Je n'entendais que leurs cris». Plus tard, il aurait découvert quel était le véritable objectif de la division 215. «Elle sert à briser les détenus, à détruire les gens». Les visages des gardiens étaient à chaque fois inexpressifs. Sans aucune émotion.

Après son séjour dans la «section de la mort», Sam Goodwin a été transféré dans une autre prison. Il y a partagé une cellule avec 40 autres détenus. «Un prisonnier m'a raconté comment les gardiens d'un des camps pénitentiaires d'Assad lui ont brûlé les parties génitales avec un chalumeau pour lui arracher de faux aveux», décrit Sam Goodwin.

«Il est difficile pour moi de doute que quoi que ce soit»

Des images récentes de la prison la plus tristement célèbre de Syrie, Saidnaya, montrent une presse en fer, probablement utilisée pour briser les os, et des cordes utilisées pour attacher les détenus. «Il est difficile pour moi de douter de quoi que ce soit», conclut Sam Goodwin.

1/10 Photo: Anadolu via Getty Images

En juillet 2019, la famille de Sam Goodwin a réussi à contacter le gouvernement libanais. Celui-ci a finalement négocié la libération de l'Américain.