Un touriste saute sur le site de l'armée de terre cuite

Un touriste chinois a franchi une barrière de sécurité et a atterri sur le site de l’armée de terre cuite, endommageant deux statues, ont indiqué les autorités locales samedi.

Deux "soldats" de l'empereur Qin ont été endommagés. Photo: Mark Schiefelbein

Un touriste chinois a sauté une barrière et a atterri sur le site de l'armée enterrée de terre cuite en Chine, endommageant deux guerriers en argile, ont déclaré samedi les autorités locales. L'homme, âgé de 30 ans, visitait vendredi ce site archéologique situé à l'est de la ville de Xi'an (nord) et connu dans le monde entier pour abriter l'armée enterrée de terre cuite du premier empereur de Chine.

Les autorités de cette ville ont rapporté qu'il avait «escaladé la barrière de sécurité et le filet de protection et (avait) sauté», selon un communiqué. Il a été diagnostiqué comme «souffrant de troubles mentaux» et l'affaire fait l'objet d'une enquête, ajoute le communiqué.

Avant d'être «maîtrisé», l'homme a «poussé et tiré» les guerriers en argile et a endommagé deux statues. La fosse dans laquelle il a sauté mesure jusqu'à 5,4 mètres de profondeur, selon le site web du site archéologique. Attraction touristique majeure de Xi'an, capitale de la province du Shaanxi, l'armée de terre cuite de l'empereur Qin est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987.