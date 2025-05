La compagnie minière Poderosa lance un appel urgent au gouvernement péruvien pour repenser sa stratégie face à la violence croissante à Pataz. Déjà 39 employés et mineurs artisanaux ont été tués par des bandes criminelles contrôlant la ville.

Treize personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans une mine quelques jours après avoir été enlevées dans la ville de Pataz. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Treize personnes ont été retrouvées mortes dimanche dans une mine quelques jours après avoir été enlevées dans la ville de Pataz, sur les hauts plateaux du nord du Pérou, a déclaré la compagnie minière Poderosa, propriétaire des installations où les événements se sont produits.

Les victimes sont des employés d'une entreprise prestataire de service de Poderosa, une importante société d'extraction d'or cotée à la bourse de Lima, qui a été prise pour cible ces derniers mois par des groupes armés liés à l'extraction illégale d'or.

Etat d'urgence lancé à Pataz

«Ce matin, après d'intenses travaux de recherches, l'équipe de secours de la police a pu récupérer les corps des 13 travailleurs qui avaient été kidnappés (...) par des mineurs illégaux en collusion avec des éléments criminels», a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

L'état d'urgence a été instauré à Pataz, située à 900 kilomètres de la capitale Lima, en raison de l'escalade de la violence causée par la ruée vers l'or. Selon Poderosa, «on décompte déjà 39 employés et mineurs artisanaux tués par les bandes criminelles qui ont pris le contrôle» de la ville.

«La spirale de violence incontrôlée à Pataz se produit en dépit de l'état d'urgence et la présence d'un important contingent de police qui, malheureusement, n'a pas été en mesure d'arrêter la détérioration des conditions de sécurité dans la région», a déclaré la compagnie minière, dans un «appel urgent» à repenser la stratégie du gouvernement.

Les ravages de l'exploitation minière

Dans la ville de Trujillo, à neuf heures de route à l'ouest de Pataz, les parents de certaines victimes attendaient que les corps de leurs proches soient transportés à la morgue. «Nous voulons que justice soit faite, que cela ne s'arrête pas là», a déclaré à la chaîne de télévision Canal N Abraham Domínguez, père d'Alexander Domínguez, dont le corps a été retrouvé à l'intérieur de la mine.

Le maire de Pataz, Aldo Carlos, a déclaré qu'il rencontrerait la présidente Dina Boluarte lundi pour chercher des solutions à l'insécurité. «Ce qui se passe dans ma ville me fait mal. (...) S'ils me mettent en prison ou me tuent, le seul responsable sera le gouvernement central», a-t-il déclaré, bouleversé.

Entre 2013 et 2023, la cellule de renseignement financier du Pérou a identifié 8,241 milliards de dollars de transactions soupçonnées de provenir de l'exploitation minière illégale.Le Pérou connaît une vague d'extorsion et de crimes violents qui a conduit les autorités à déclarer l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays.