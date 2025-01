Des Palestiniens détenus en Israël sont libérés

L'armée israélienne dit avoir récupéré sept otages supplémentaires à Gaza, via le CICR

L'armée israélienne a indiqué jeudi dans un communiqué avoir eu la confirmation du CICR qu'il avait bien récupéré deux otages israéliens et cinq étrangers dans la bande de Gaza, sans en confirmer les identités.

«Selon les informations communiquées par la Croix-Rouge, sept otages incluant deux Israéliens et cinq ressortissants étrangers leur ont été transférés et sont en route vers les forces de (l'armée) et du Shin Bet (Sécurité intérieure) dans la bande de Gaza», a annoncé l'armée israélienne, après plus de trois heures de chaos à Khan Younès, dans le sud du territoire.

L'armée israélienne a annoncé que les sept otages libérés étaient arrivés en Israël, où ils ont été pris en charge par ses soldats, selon un communiqué.

Source: AFP