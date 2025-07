Une fois leurs offrandes déposées, les orques restent souvent tout près, semblant guetter une réponse de la part des humains. Photo: Shutterstock

Dimitri Faravel Journaliste Blick

Poissons, oiseaux, tortues, morceaux de viande non identifiés, la proposition est riche. Des fjords glacés de Norvège aux eaux tropicales de Nouvelle-Zélande, plusieurs orques sauvages ont été aperçus s’approchant des humains, que ce soit à bord de bateaux ou même sur la rive, avec un cadeau tenu entre leurs mâchoires.

Comme le relève le «Daily Mail» ce vendredi 4 juillet, ce comportement a été observé lors de 34 incidents distincts au sein de six populations différentes d’orques.

Des merveilles de bienveillance?

Après avoir offert leurs présents, les orques restent généralement à proximité, comme si elles attendaient une réaction de la part des humains. Les personnes surprises par tant de générosité ont souvent pris ces étranges cadeaux, les ont examinés brièvement puis les ont doucement rejetés dans l'eau. Dans ces cas-là, l’orque les récupère et les offre à nouveau, de façon presque insistante.

Ces observations laissent les chercheurs perplexes. Une théorie suggère que ce comportement illustre une forme d'«altruisme généralisé interspécifique», autrement dit, un acte bienveillant parfaitement désintéressé. Les orques nous proposeraient ainsi une amitié en nous offrant une part de leur repas sans attendre quoi que ce soit en retour.

Mais l'explication la plus probable, selon les scientifiques, est que ces offrandes reflètent la curiosité naturelle des orques, et constituent en réalité un moyen d’observer et d’étudier les humains. Ce comportement pourrait alors être parmi les premiers exemples connus d’un prédateur utilisant sciemment des proies ou des objets comme moyen d'interaction avec l'homme.