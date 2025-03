1/2 Des images satellites montrent un navire de la marine russe à Dunai, à l'extrême-est du pays. Photo: James Martin Center for Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC

Denis Molnar

Le service de renseignement sud-coréen (NIS) rapportait l'année dernière que des soldats nord-coréens étaient probablement entrés en Russie par voie maritime. Pour appuyer ses dires, le NIS ne disposait toutefois que d'une photo de piètre qualité, une preuve insuffisante donc. Seulement, le think tank américain «James Martin Center for Nonproliferation Studies» dont le siège se trouve en Californie, vient d'analyser de nouvelles images satellites. Et celles-ci semblent clairement corroborer la thèse du NIS, rapporte CNN. Si l'on en croit ces clichés pris entre octobre et novembre 2024, au moins deux navires de la marine russe auraient transporté des soldats nord-coréens vers le port russe de Dunai, tout à l'est du pays.

Dans la nuit noire

«Je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt des Nord-Coréens ou des Russes que ces transferts soient immortalisés sur des images», a déclaré Sam Liar, collaborateur scientifique du think tank californien. Il a ainsi fallu de plus amples recherches pour démontrer que les navires identifiés par les services de renseignement sud-coréens avaient bel et bien accosté à Dunai pendant la période des transferts de troupes, fin 2024.

A des fins de discrétion, les bateaux auraient été montés de nuit en Corée du Nord. Du côté russe, en revanche, on se serait montré «apparemment moins prudent» au moment de cacher ces navires géants, qui peuvent transporter plusieurs centaines de passagers, selon les chercheurs.

Un port déjà utilisé en 2023

Selon les estimations, Kim Jong Un a mis 12'000 soldats à disposition de Poutine pour l'aider dans sa guerre contre l'Ukraine. Environ 4000 d'entre eux auraient été tués et au moins deux auraient été faits prisonniers par l'Ukraine.

Le port de Dunai recevrait de la marchandise en provenance de Rajin, en Corée du Nord, et en enverrait là-bas depuis 2023. «Il ne s'agit pas seulement de livrer des missiles, mais aussi de les tester dans des conditions de combat réelles», déclarait Alyona Getmanchuk, du groupe de réflexion ukrainien New Europe Center, lors d'un forum à Séoul, en Corée du Sud.

Depuis, cette voie maritime ne servirait plus à transporter des troupes. Mais le NIS rapporte que les avions militaires russes sont de plus en plus nombreux à circuler entre la ville russe de Vladivostok et la capitale nord-coréenne Pyongyang.