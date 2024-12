Des nouveaux détails révélés sur la discrète fuite de Bachar al-Assad

Les nouvelles autorités d'accord pour «un plein accès humanitaire»

L'ONU s'est réjouie mardi du «plein accès humanitaire» accordé par les nouvelles autorités syriennes, qui ont pris le pouvoir après avoir chassé Bachar al-Assad, mettant fin à un plus d'un demi-siècle de règne sans partage.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué «l'engagement du gouvernement intérimaire à protéger les civils, y compris les travailleurs humanitaires» et «le fait qu'il ait accepté d'accorder un plein accès humanitaire à travers tous les points de passage frontaliers», dans un communiqué diffusé lundi.

Photo: Anadolu via Getty Images

Antonio Guterres a également salué le fait que les nouvelles autorités aient accepté «de réduire la bureaucratie liée aux permis et aux visas pour les travailleurs humanitaires; d'assurer la continuité des services gouvernementaux essentiels, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation; et d'engager un dialogue véritable et concret avec l'ensemble de la communauté humanitaire».

