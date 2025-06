Moscou renforce sa coopération militaire avec Pyongyang. La Corée du Nord enverra 5000 ouvriers et 1000 sapeurs pour reconstruire la région de Koursk, récemment libérée des forces ukrainiennes, selon Sergueï Choïgou.

Début juin, Kim Jong Un avait promis un «soutien inconditionnel» à Moscou dans son conflit avec l'Ukraine. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Moscou a annoncé mardi que Pyongyang allait envoyer plusieurs milliers de sapeurs militaires et des ouvriers de l'armée nord-coréenne pour aider à la reconstruction de la région russe de Koursk, qui avait été partiellement occupée par les forces ukrainiennes entre août 2024 et le printemps 2025. «Cinq mille personnes, réunies au sein d'une division d'ouvriers, se chargeront de la reconstruction de la région de Koursk», en plus de «1000 sapeurs» – des soldats du génie –, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, à l'issue d'un entretien à Pyongyang avec le dirigeant Kim Jong Un, selon les agences russes.

Le responsable russe, en visite en Corée du Nord une deuxième fois en moins de quinze jours, a salué «l'aide fraternelle» de Pyongyang, d'après l'agence russe Ria Novosti. Cette annonce illustre le rapprochement entre Moscou et son voisin nord-coréen et intervient moins de deux mois après la revendication par le président russe Vladimir Poutine de l'expulsion «totale» des forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine.

Renforcement entre les deux pays

Celle-ci avait été en partie occupée par l'armée de Kiev depuis un assaut d'ampleur surprise lancé en août 2024. L'armée russe a reconnu qu'un contingent de soldats nord-coréens avait participé aux combats contre les forces ukrainiennes, sans communiquer le nombre de militaires engagés.

La nouvelle visite de Sergueï Choïgou à Pyongyang s'inscrit «dans le cadre de l'Accord sur le partenariat global stratégique» entre la Russie et la Corée du Nord, selon le service de presse du responsable. Début juin, Kim Jong Un avait promis un «soutien inconditionnel» à Moscou dans son conflit avec l'Ukraine, et prédit le succès de l'offensive russe menée depuis plus de trois ans, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Les deux parties sont convenues de «continuer de renforcer progressivement» leurs relations, avait alors assuré KCNA.

Les visites en Corée du Nord de Sergueï Choïgou, ancien ministre russe de la Défense, qui s'était déjà rendu à Pyongyang en mars, avant ces deux déplacements en juin, illustrent le renforcement accéléré de la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang. La Corée du Nord fournit des armes et des troupes pour soutenir l'offensive russe en Ukraine. Les deux pays ont signé un accord de défense mutuelle à l'occasion d'une visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord l'an dernier.