Au secours! Facebook me force à suivre Donald Trump

«Depuis aujourd'hui, je suis AUTOMATIQUEMENT abonné à Donald Trump et J.D. Vance sur Facebook», s'indigne Daniel Müller*, un lecteur de Blick en colère. Et il n’est pas le seul. Partout dans le monde, les utilisateurs de Facebook et Instagram se plaignent de ces nouveaux «amis» imposés.

Rapidement, les soupçons se sont portés sur Mark Zuckerberg, le patron de Meta, qui contrôle ces deux réseaux sociaux. Dernièrement, Zuckerberg s’est illustré par un virage «anti-woke», offrant un million de dollars à la campagne de Trump pour sa fête d'investiture. Mais aurait-il vraiment offert des millions de «followers» comme cadeau à l’ancien président?

Le compte Instagram «Shit you should care about» (en français, «Ce qui devrait vous intéresser») a été l'un des premiers à attirer l'attention sur ce phénomène. En seulement 45 minutes, le nombre d’abonnés de J.D. Vance est passé de 8,9 à 17 millions. Donald Trump a lui aussi vu sa popularité numérique grimper en flèche.

Impossible de se désabonner?

Le problème ne s’arrête pas là. Pour beaucoup, se désabonner de ces comptes s’est révélé compliqué, voire impossible. La chanteuse Gracie Abrams a raconté sur Instagram avoir dû s’y reprendre à trois fois pour réussir à ne plus suivre ces deux profils. De nombreux utilisateurs rapportent que la suppression des deux comptes n'a pas fonctionné lors de la première tentative. Il semblerait qu'après avoir suivi les comptes, ils aient été ajoutés en tant que followers peu de temps après.

Le porte-parole de Meta, Andy Stone, a expliqué sur X que les comptes @POTUS et @VP sont gérés par la Maison-Blanche. Ainsi, ceux qui suivaient auparavant Joe Biden et le compte du président américain suivent désormais Donald Trump. Il en va de même pour le compte du vice-président.

Daniel Müller n'est pas convaincu. «Personnellement, j'ai certes suivi Biden, mais j'ai divers collègues qui ne suivaient pas Biden et qui suivent soudainement Trump», dit-il à Blick. Et lui aussi a eu du mal à s'en débarrasser: «Je ne pouvais pas me désabonner Trump, j'ai donc bloqué le compte.»

Bref, une opération pour le moins douteuse. Pourquoi certains utilisateurs devraient-ils suivre Trump alors que d'autres seraient épargnés? «Je ne suis pas un expert en informatique», dit Daniel Müller. «Mais je pense qu'ils testent quelque chose, je ne peux pas me l'expliquer autrement».

Une journaliste de Blick également touchée

Bien sûr, l'enquête a aussi été menée au sein de la rédaction de Blick. Alors que l'auteur de cet article n'a pas été impacté sur ses profils Facebook et Instagram, il en va autrement pour sa collègue Rebecca Spring. La journaliste est actuellement aux Etats-Unis pour couvrir l'actualité de Trump pour Blick et a fait une étrange découverte sur son téléphone portable: «Hier soir, le vice-président J.D. Vance est soudainement apparu en haut de mon fil d'actualité, et ce matin Donald Trump. Maintenant, je suis quatre nouveaux comptes, y compris la Maison Blanche et Melania Trump, mais je ne me suis abonné à aucun de ces comptes.»

Ce ne sont pas les seules anomalies sur ces plateformes: dès le lendemain des festivités, Meta a apparemment bloqué les contenus des démocrates et des hashtags comme #democrat ou #voteblue. Certains utilisateurs ont rapporté qu'ils pouvaient certes rechercher le terme «democrats», mais qu'ils ne voyaient apparaître que des images et des vidéos qui présentaient les politiciens sous un jour particulièrement défavorable. En revanche, si l'on recherchait «republicans», les résultats s'affichaient correctement.

Une porte-parole de Meta s'est exprimée à ce sujet le jour même et a confirmé que l'erreur serait corrigée. En effet, de nombreux hashtags précédemment bloqués ont à nouveau fonctionné.

*Le nom a été changé