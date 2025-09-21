Carmen Andrade et Daniel McCormack sont en couple depuis cinq ans. Ils se sont mariés l'année dernière. Leur particularité? Carmen Andrade a une jumelle siamoise, sa sœur Lupita, toujours à ses côtés.

Les jumelles siamoises Carmen (à g.) et Lupita Andrade partagent leur vie afin de mettre fin aux préjugés.

Les Mexicaines Lupita et Carmen Andrade sont inséparables depuis leur naissance: elles sont des jumelles siamoises. Sur Instagram et Youtube, ces jeunes femmes de 25 ans partagent leur quotidien et veulent mettre fin aux préjugés.

Après que Carmen ait épousé son partenaire Daniel McCormack en octobre 2024, après cinq ans de relation, les réserves et l'hostilité à leur égard ont augmenté. Les sœurs jumelles se sont exprimé dans le magazine américain «People».

Une opération était trop risquée

Toute leur vie, elles ont lutté, racontent-elles. À leur naissance, les médecins ont dit qu'elles n'avaient que trois jours à vivre. Mais les sœurs ont survécu. Et lorsque les médecins ont averti plus tard qu'une opération de séparation pourrait entraîner de graves problèmes neurologiques ou la mort, elles ont décidé de ne pas le faire.

Les sœurs jumelles partagent plusieurs côtes, un système circulatoire, un système digestif et reproducteur commun. Elles possèdent chacune leur propre cœur, poumons et estomac. Elles font tout ensemble et partagent leurs centres d'intérêt comme le bricolage, la pâtisserie, les promenades ou les soirées à thèmes.

L'intimité est discutée avec tout le monde

Mais le quotidien de ces sœurs siamoises soulève beaucoup de questions. Lorsque Carmen a rencontré son mari Daniel McCormack via l'application de rencontre Hinge, les questions intimes se sont multipliées. «Je ne comprends pas pourquoi les gens posent des questions sur mes parties intimes», explique la jeune femme.

Sa sœur est, elle aussi, accablée de questions, en particulier sur sa relation avec Daniel McCormack. «Je l'aime comme un frère. C'est tout», explique-t-elle. Chez elles, l'intimité est un sujet donc on discute. Si Lupita ne se sent pas à l'aise avec quelque chose, ses limites sont respectées. «J'ai des écouteurs et un téléphone. Je m'en fiche», ajoute Lupita.

«Il ne faut pas avoir peur des différences»

«Les gens sont obsédés par le sexe, et franchement, ils sont irrespectueux», dit le mari de Carmen. Il décrit sa femme comme une «personne authentique» avec une «personnalité amusante». Carmen ajoute que la plupart du temps, ils montrent leur affection par des blagues. «Il ne faut pas avoir peur des différences», explique-t-elle.

Des jumelles siamoises avec un bébé

Les jumelles siamoises Abigail et Brittany Hensel, 35 ans, mènent, elles aussi, une vie quotidienne tout à fait normale. Elles nagent, jouent au basket-ball, aiment voyager et jouent du piano. Elles ont harmonisé leurs différents intérêts de manière que cela leur convienne à toutes les deux.

Cela vaut aussi en matière d'amour. En 2021, Abby a épousé le vétéran américain Josh Bowling. Très tôt, les sœurs ont su qu'elles voulaient devenir mères. Comme l'ont montré récemment des photos du «US Sun», ce souhait pourrait bien être devenu réalité. Les sœurs ont été vues avec un Maxi-Cosi et un nourrisson.