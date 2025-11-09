Une visite privée du tout nouveau Musée des Arts ouest-africains (Mowaa) à Benin City, dans le sud du Nigeria, a été interrompue dimanche par des manifestants, entraînant le report de l’ouverture officielle initialement prévue mardi.

Le Mowaa (Museum of West African Arts), nouvelle institution culturelle mêlant espaces d'exposition et archives, destinée à accueillir des résidences pour les artistes et les métiers des arts d'Afrique de l'Ouest, organisait une visite dimanche pour les donateurs, soutiens et professionnels du secteur.

Une vingtaine d'hommes, pour certains armés de battes en bois, ont alors fait irruption dans la cour du musée, poussant les invités à se réfugier à l'intérieur du bâtiment. Les intrus, menaçants mais dont les revendications n'étaient pas claires, ont commis quelques dégâts minimes dans la cour du musée, a constaté cette journaliste.

«Des manifestants sont entrés et ont commencé à vandaliser une partie du pavillon d'accueil, où nous recevons les visiteurs, puis ils ont fait irruption dans la partie avant, où se trouve la zone d'exposition», a déclaré à l'AFP Phillip Ihenacho, fondateur du Mowaa.

Invités exfiltrés

Après environ deux heures, les invités ont été exfiltrés et conduits dans des bus affrétés par le musée dans un hôtel à proximité.

Ce musée, dont la construction a démarré il y a cinq ans dans la capitale de l'Etat d'Edo, suscite de vives tensions politiques entre l'ancien gouverneur de l'Etat, qui a approuvé le projet, et son successeur, allié à l'«Oba», le roi traditionnel de la ville.

«Je pense qu'il s'agissait de représentants du palais (de l'Oba, ndlr) et je crois qu'ils nous demandaient de prévoir plus de temps pour mener des consultations avant de procéder à une inauguration officielle», a ajouté M. Ihenacho. L'ouverture au public prévue mardi est suspendue jusqu'à nouvel ordre.