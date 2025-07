Des frappes russes s'abattent sur plusieurs villes d'Ukraine

L'ONU demande que l'invasion russe soit stoppée «de toute urgence»

L'ONU a demandé mardi que l'invasion russe à grande échelle en Ukraine soit stoppée «de toute urgence», alors que le mois de juin a été le plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis mai 2022.

«L'attaque armée à grande échelle de la Fédération de Russie contre l'Ukraine doit être stoppée de toute urgence et les travaux en vue d'une paix durable, conforme au droit international, doivent s'intensifier - une paix qui garantisse» que les auteurs des violations des droits humains et du droit international humanitaire «aient à répondre de leurs actes», a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Liz Throssell, lors d'un point de presse à Genève.

Photo: Anadolu via Getty Images

Le mois de «juillet n'a apporté aucun répit aux civils ukrainiens, après un mois de juin qui, selon notre suivi en Ukraine, a enregistré le nombre mensuel de morts et de blessés civils le plus élevé depuis trois ans - depuis mai 2022 - avec 232 personnes tuées et 1.343 blessées», a souligné Mme Throssell.

Selon le Haut-Commissaire aux droits de l'homme Volker Türk, toute négociation doit se concentrer sur des «mesures immédiates»: mettre fin aux attaques touchant les civils, protéger les droits des personnes dans les territoires occupés, rendre les enfants transférés de force ou déportés, établir des couloirs humanitaires et mettre fin à la torture et aux mauvais traitements de prisonniers de guerre et autres détenus. Il appelle aussi Moscou et Kiev à procéder à un échange complet de prisonniers de guerre.

Source: AFP