Washington stoppe la lutte contre la désinformation étrangère et s'en prend à l'UE

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a annoncé mercredi la fermeture du service de lutte contre la désinformation en provenance de pays étrangers, tout en disant vouloir défendre la liberté d'expression menacée selon lui en Europe.

La fermeture du service de Lutte contre la manipulation de l'information et les ingérences étrangères (Counter Foreign Information Manipulation and Interference) survient au moment où des experts mettent en garde contre le risque de campagnes de désinformation de la part de la Chine et de la Russie.

Photo: AFP

Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain a justifié la fermeture de ce service par la nécessité de «défendre la liberté d'expression des Américains».

«Sous l'administration précédente, ce service, qui coûte chaque année plus de 50 millions de dollars au contribuable, a dépensé des millions pour faire taire les voix d'Américains qu'il était censé défendre», a accusé Marco Rubio.

Source: AFP