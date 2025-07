Plus 40 blessés dans une collision entre deux bus près d'Athènes

Une quarantaine de personnes ont été hospitalisées à cause d'une collision entre deux bus. (archive) Photo: IMAGO/ZUMA Wire

AFP Agence France-Presse

Plus d'une quarantaine de personnes ont été blessées dont «deux ou trois grièvement» lors d'une collision vendredi entre deux bus de transport public survenue dans la banlieue balnéaire de Voula près d'Athènes, a indiqué le syndicat grec des urgences hospitalières à la télévision publique Ert.

«Plus de 15 ambulances jusqu'à présent ont pris en charge environ 40 adultes et six enfants qui ont tous été hospitalisés», a indiqué sur la Ert, Giorgos Mathiopoulos, président du syndicat des employés des urgences hospitalières (EKAV). Selon l'Agence de presse grecque semi-officielle, Ana, le nombre de blessés s'élève à 47 dont dix enfants.

Un des bus était à l'arrêt

Les causes et les circonstances de l'incident font l'objet d'une enquête, a indiqué de son côté la Direction de la circulation routière OASA. Selon les premières images diffusées par les médias grecs, un bus à l'arrêt a été percuté par un second bus par l'arrière.

L'accident est survenu à 11h30 locales (10h30 en Suisse) sur l'avenue longeant la côte balnéaire d'Athènes, près de la plage de Voula. Un lieu très fréquenté par les Grecs et les touristes en cette période estivale où les températures atteignent 35°C, habituelles pour la saison.