Un champ brûlé sur l'île grecque de Chios à Athènes, en Grèce, le 24 juin 2025. Photo: IMAGO/Anadolu Agency

AFP Agence France-Presse

Un incendie de forêt s'est déclaré jeudi aux alentours de Palaia Fokaia, localité balnéaire à 50 km à l'est d'Athènes, et de multiples ordres d'évacuation ont été émis par la Protection civile, selon les pompiers grecs.

«Il s'agit d'un feu difficile attisé par de forts vents», a indiqué à l'AFP une responsable du service de pompiers. Quatre-vingt-dix pompiers appuyés de 28 véhicules et huit bombardiers d'eau et deux hélicoptères luttent contre les flammes, selon ce responsable.

L'incendie brûle des broussailles, des oliveraies et des terrains et il est proche des habitations. Selon la télévision publique Ert, les pompiers ont procédé à «des évacuations des habitants et même des enfants» qui se trouvaient dans leurs domiciles alors que des ordres de quitter les lieux ont été envoyées via le 112, le numéro d'urgence de la Protection civile.

Selon les images diffusées par la chaîne de télévision Ert, un épais nuage de fumée recouvre Palaia Fokaia et les plages proches du golf Saronique. La police a barré les routes allant vers Palaia Fokaia pour faciliter le travail des pompiers sur place, a indiqué la Ert.

Située dans le sud-est de la Méditerranée, la Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies chaque été, alimentés par des vents violents, la sécheresse et des températures élevées.

Jeudi le mercure devrait atteindre 40 degrés Celsius marquant la première vague de chaleur dans le pays qui va se poursuivre jusqu'à samedi, selon les prévisions météorologiques. La Protection civile a prévenu que l'indice de risque d'incendie jeudi est «très élevé».

Depuis dimanche, un autre incendie de forêt brûle pour la cinquième journée consécutive sur l'île de Chios dans le nord-est de la Mer Egée ayant ravagé jusqu'ici ravagé plus de 4000 hectares, selon l'agence européenne Copernicus. L'an dernier, quelque 45'000 hectares sont partis en fumée dans toute la Grèce avec notamment un incendie ravageur dans la banlieue nord de la capitale.