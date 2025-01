À Los Angeles, un centre équestre sauve les animaux des flammes

Chevaux, ânes, cochons et vaches ont trouvé refuge dans le Centre équestre de Los Angeles, sauvés et soignés par un bataillon de bénévoles. Photo: West Palms Events/Facebook

Ellen De Meester Journaliste Blick

Des centaines de chevaux, cochons, vaches et poneys ont trouvé refuge dans un grand centre équestre de Los Angeles, après avoir fui, paniqués, les violents incendies qui consument la région.

En plus de leurs 500 résidents habituels, les propriétaires du centre ont ainsi accueilli 200 chevaux supplémentaires, si bien que l'établissement est désormais comparé à une véritable «Arche de Noé» pour les rescapés des flammes.

L'histoire, narrée par BBC, représente une lueur d'espoir bienvenue dans la sombre actualité californienne. Ainsi que le rapporte le média britannique, certains animaux ont simplement débarqué en urgence, accompagnés de propriétaires démunis ou de bénévoles les ayant trouvés par hasard, perdus et effrayés.

Des réseaux de bénévoles

L'établissement, considéré comme le plus important de la région, fourmille de bénévoles affairés à rassurer les animaux, au fur et à mesure que certains propriétaires reviennent les chercher. Via sa page Instagram, le centre équestre précise même qu'il dispose actuellement d'un nombre suffisant de volontaires motivés, après l'afflux initial.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

«The Guardian» souligne en effet que d'impressionnants réseaux de personnes se sont formés presque aussitôt après le début des incendies, dans le but de sauver bétail et animaux de compagnie pris au piège. Camionnettes, remorques et paroles apaisantes permettent à ces âmes courageuses de déloger les animaux cachés ou tétanisés, avant de les emmener dans un lieu plus sûr.

Certains, à court de temps, ont toutefois été obligés d'abandonner leurs compagnons à quatre pattes, ou de les guider dans les rues, sans enclos ni remorque, en dernier recours. Une vidéo partagée ce weekend montre par exemple l'itinéraire d'un Californien, contraint d'ouvrir la marche sur sa moto, alors que ses ânes et chevaux trottinaient dans son sillage sur une route goudronnée.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Du chant pour les ânes angoissés

Parmi les rescapés du Centre équestre de Los Angeles, BBC évoque notamment une petite vache naine prénommée Cuddles, ainsi qu'un cheval miniature portant le nom d'Izzy. Ce dernier n'ayant toujours pas retrouvé ses propriétaires, des bénévoles attendris l'ont adopté en attendant. D'autres se démènent pour calmer Morris et Mika, deux ânes anxieux, au moyen de petites chansons et berceuses.

Le but, évidemment, est qu'un maximum d'animaux retrouvent leurs propriétaires, à terme. Dans le cas de Morris et Mika, leur maître a été en mesure de les retrouver, après les avoir encouragés à dévaler une large colline pour fuir les flammes, grâce aux numéros qu'il avait tracés sur leur flanc in extrémis, au moyen d'un spray.

Pour London Scott, l'une des bénévoles sur place et fondatrices du Cali Cowboy Club, ces retrouvailles constituent un magnifique spectacle: «C'est beau de savoir qu'on a pu aider une personne à retrouver un peu de réassurance dans un moment aussi tragique», confie-t-elle à BBC.