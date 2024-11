1/4 Un homme s'est caché sous la maison d'une personne âgée pendant plusieurs semaines. Photo: Screenshot NBC

Johannes Hillig

Incompréhensible! Une femme de 93 ans vivant à El Sereno, en Californie, se pose des questions lorsqu'elle commence à entendre des bruits étranges provenant de sous sa maison: soit des sons mystérieux et répétés pendant plusieurs semaines. Mais la vieille dame n'est pas folle! Sa famille, venue lui rendre visite, perçoit à son tour des gémissements et des bruissements. «C'était généralement tard dans la nuit et nous avons simplement mis cela sur le compte de la présence d'animaux sous la maison», explique son gendre à la chaîne de télévision NBC. Mais soudain, les bruits sont devenus de plus en plus forts. «C'était comme des coups, comme si on frappait sous la maison.»

Inquiète, la famille appelle immédiatement la police. Lorsque les agents sont arrivés et ont examiné la maison, ils ont trouvé la source de tout le ramdam. Un homme s'était caché dans le sous-sol. Et pour couronner le tout, l'intéressé semblait s'y promener tout nu! Identifié comme Issac B.*, 27 ans, l'homme refuse obstinément de quitter les lieux, malgré la présence de la police. «Il ne voulait vraiment pas partir», rapporte le gendre.

«C'est extrêmement bizarre»

Pendant des heures, la police tente alors de faire sortir le jeune homme de la cave dans laquelle il rampait. Pour le déloger, les agents ont fait usage de gaz lacrymogène. Ce n'est qu'alors qu'Isaac B. est sorti de sa cachette. On ne sait pas combien de temps l'homme nu est resté sous la maison. La famille de la vieille dame pense que l'individu pourrait s'être installé confortablement dans le sous-sol pendant près de six mois.

Le sous-sol ne fait qu'une soixantaine de centimètres de haut et comporte trois entrées sous toute la maison. La famille pense qu'il a pu utiliser l'une d'entre elles pour aller et venir. Les accès sont maintenant sécurisés, comme l'a expliqué la famille. La raison pour laquelle Isaac B. s'est glissé sous la maison n'est pas claire. Le gendre de la propriétaire suppose qu'il cherchait simplement un toit au-dessus de sa tête. «C'est extrêmement bizarre, mais probablement pas inhabituelle. De nos jours, les gens cherchent simplement à se loger.» Isaac B. a été arrêté pour violation de domicile.

*Nom connu