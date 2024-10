Arnaqué par des chasseurs de punaises de lit, il perd 150'000 francs!

Le propriétaire de la Chaux-de-Fonds a été victime d'un «expert» plutôt penché sur les arnaques. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Déjà que les punaises de lit n'étaient pas une partie de plaisir, voilà désormais que des arnaques à la punaise voient le jour. Comme rapporte «Arcinfo», à la Chaux-de-Fonds (NE), l'invasion de ces nuisibles connaît une hausse inquiétante. Des propriétaires démunis sont la cible de malhonnêtes.

Le quotidien local relate l'histoire d'un propriétaire chaux-de-fonnier, qui a perdu 150'000 francs pour débarrasser son immeuble des punaises. En août 2023, un spécialiste censé détecter cet insecte inspecte le bâtiment. Il réclame 2000 francs pour des visites d'appartements qu'il n'effectue pas.

Trop affecté pour porter plainte

Le propriétaire mandate ensuite une entreprise de désinfection, mais celle-ci effectue des traitements inefficaces, permettant aux punaises de continuer à se propager dans l’immeuble. Ce n’est qu’en février 2024 qu’il trouve finalement des prestataires sérieux, mais le coût cumulé atteint 200'000 francs. Le problème sera réglé presque un an après la première inspection.

Face à cette situation, il se désole du manque de soutien financier et déplore que son assurance ne couvre qu’une faible partie des frais, avec un forfait maximal de 1000 francs. Épuisé et financièrement affecté, le propriétaire chaux-de-fonnier préfère aujourd'hui tourner la page plutôt que d’engager des poursuites, et dire adieu aux 150'000 francs qu'il a perdus dans cette affaire.