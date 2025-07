Des blessures longues et profondes

Les attaques de requins sont rares en Polynésie française (cliché symbolique/Keystone archives). Photo: CJ GUNTHER

ATS Agence télégraphique suisse

Un enfant de sept ans a été gravement mordu au bras et à la jambe par un requin à Nuku Hiva, une île de l'archipel des Marquises, en Polynésie française, a rapporté samedi la chaîne locale TNTV. Les attaques de requins sont rares en Polynésie française.

Une dizaine d'enfants s'amusaient vendredi à sauter depuis le quai dans la baie de Taiohae, le principal village de l'île, lorsqu'un requin a mordu l'un d'eux au bras et à la jambe.

«C'est la première fois que je vois cela»

«J'ai 35 ans et c'est la première fois que je vois cela. C'étaient des blessures longues et profondes», a déclaré une femme sapeur-pompier de Nuku Hiva qui a porté secours à la victime. «C'est probablement lié aux carcasses de poissons que les pêcheurs jettent à cet endroit. Il y a beaucoup de requins, comme des pointes noires, des marteaux et des citrons», a-t-elle ajouté.

L'enfant a été transféré vers le petit hôpital de l'île, avant d'être évacué par avion vers le centre hospitalier de la Polynésie française, à Tahiti, à 1500 km de Nuku Hiva.

Les morsures de squales dans la région concernent surtout les pêcheurs sous-marins ou les personnes qui pratiquent le «shark feeding», une activité interdite consistant à attirer les requins avec de la nourriture pour les observer.