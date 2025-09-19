Des avions de combat russes violent l'espace aérien estonien, l'OTAN envoie des F-35

Photo: keystone-sda.ch

Trois MiG-31 russes ont pénétré dans l'espace aérien estonien sans autorisation vendredi matin, près de l'île de Vaindloo. Ces avions de chasse, qui peuvent être équipés de missiles hypersoniques Kinzhal, volaient en direction de Tallinn et ont ont violé l'espace aérien estonien pendant près de douze minutes.

Les avions n'avaient aucun plan de vol, leurs transpondeurs étaient éteints et ils n'étaient pas en contact radio avec le contrôle aérien estonien. Ce n'est qu'après le décollage des F-35 italiens pour le compte de l'OTAN que les intrus s'en sont allés.

Le ministère estonien des Affaires étrangères a convoqué le même jour le chargé d'affaires de l'ambassade de Russie et lui a remis une note de protestation. Tallinn a dénoncé une «audace sans précédent». De son côté , la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas a dénoncé vendredi une «provocation extrêmement dangereuse».

«Cela marque la troisième violation de l'espace aérien de l'UE en quelques jours et accroît encore les tensions dans la région», a-t-elle déclaré sur X. Cet incident survient alors que des appareils russes ont déjà violé les espaces aériens polonais et roumain ces derniers jours.

Avec l'AFP