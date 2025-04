Michelle Obama répond aux rumeurs de crise de son couple

1/5 Michelle Obama s'exprime sur les rumeurs de crise entre elle et son mari. Photo: keystone-sda.ch

Fynn Müller

Les Obama traversent-ils une crise? L'ancienne Première dame a répondu aux rumeurs sur de supposés problèmes relationnels avec son mari, Barack Obama. Dans un podcast avec l'actrice Sophia Bush, Michelle Obama affirme que son absence aux funérailles du président Jimmy Carter et à l'investiture de Donald Trump n'avait rien à voir avec une crise conjugale. Elle l'assure: cette décision serait purement personnelle.

«Les gens ne peuvent pas imaginer que je prenne une décision pour moi-même», déplore Michelle Obama. Et d'ajouter: «Ils pensent tout de suite que mon mari et moi allons divorcer.»

Barack Obama avait des problèmes conjugaux

Les rumeurs s'étaient amplifiées après que l'ancien président avait lui-même évoqué une «distance émotionnelle». «J'essaie de me sortir de ce trou en nous amusant et en faisant des activités ensemble», avait déclaré Barack Obama dans le magazine «The Daily Beast».

Une photo d'anniversaire controversée et des vacances prolongées à Hawaï avaient alimenté les rumeurs. Certains évoquaient même une prétendue relation entre Barack Obama et Jennifer Aniston. Des rumeurs «absolument fausses», selon l'actrice de Friends. «Je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Je connais Michelle mieux que lui», avait assuré Jennifer Aniston. Barack et Michelle Obama sont mariés depuis 1992. Le couple a deux filles adultes, Malia et Sasha, respectivement 26 et 23 ans.