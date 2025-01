Le responsable de la politique d'expulsions de Trump, Tom Homan, défend les arrestations dans les écoles et églises. Il souligne la nécessité de lutter contre les gangs criminels et d'assurer la sécurité nationale, malgré les critiques des institutions catholiques.

AFP Agence France-Presse

Le responsable de la politique d'expulsions massive d'immigrés en situation irrégulière voulue par le président américain Donald Trump, Tom Homan, a assumé dimanche la possibilité d'arrestations dans des écoles ou des églises.

«Les criminels ne pourront plus échapper à l'arrestation»

Le ministère de la Sécurité intérieure a annulé cette semaine une directive de l'administration précédente qui encadrait l'action des agents de la police des frontières et de l'agence fédérale pour le contrôle de l'immigration (ICE) autour des zones dites «sensibles», dont les écoles et les lieux de culte.

«Les criminels ne pourront plus échapper à l'arrestation en se cachant dans les écoles et les églises américaines», a affirmé le ministère, assurant se fier au «bon sens» des agents fédéraux.

Dans une interview dimanche à la chaîne ABC, Tom Homan a notamment souligné que «beaucoup» de membres du gang criminel salvadorien MS-13, qui sévit notamment aux Etats-Unis, étaient «âgés de 14 à 17 ans».

En cas de menace à la sécurité nationale

«Les agents de l'ICE doivent avoir le pouvoir de décider que, si une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté publique existe dans un de ces lieux, ils ont la possibilité d'effectuer une arrestation», a-t-il plaidé.

Tom Homan a invoqué la nécessité du caractère dissuasif de la répression de l'immigration clandestine. «Si nous ne montrons pas qu'il y a des conséquences à l'entrée illégale sur le territoire, nous ne réglerons jamais le problème de la frontière», a-t-il dit.

Plusieurs responsables d'institutions catholiques se sont alarmés dans un communiqué jeudi des intentions affichées par l'administration Trump. «Transformer des lieux de soin, de guérison et de réconfort en lieux de peur et d'incertitude pour ceux qui sont dans le besoin, en sapant la confiance entre les pasteurs, les soignants, les éducateurs et ceux auxquels ils prêtent assistance ne rendra pas nos quartiers plus sûrs», écrivent-ils.

Déjà 500 expulsions par jour

Le vice-président J.D. Vance a critiqué dans une interview dimanche à CBS la conférence des évêques catholiques, lui reprochant de «ne pas avoir été un bon partenaire dans la politique d'immigration de bon sens pour laquelle les Américains ont voté».

Tom Homan a par ailleurs implicitement reconnu que les statistiques d'expulsions de cette première semaine de l'administration Trump – autour de 500 par jour – n'avaient pas encore atteint le niveau visé à terme, insistant sur la nécessité de moyens supplémentaires.

«Nous allons avoir besoin de plus de lits pour l'ICE, 100'000 au minimum. Le Congrès doit se réunir rapidement pour nous donner l'argent dont nous avons besoin pour sécuriser cette frontière», a-t-il déclaré.