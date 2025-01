Ce que les projets européens de Trump signifient pour la Suisse

Donald Trump entre en scène dans la peau du prédateur politique. Photo: keystone-sda.ch

Samuel Schumacher

Cette semaine, un nouveau prédateur est entré en scène aux Etats-Unis, un prédateur politique, originaire de l'agglomération de Washington. Son nom: Donald Trump. Et il n'a pas de prédateur naturel. Aucune personne saine d'esprit n'osera se mettre en travers de son chemin. L'Europe, une partie du monde encombrante pour lui, figure en bonne place à son menu. Il faut la presser encore un peu sur le plan économique avant de pouvoir enfin se tourner vers des régions plus agréables.

Lors du WEF à Davos (GR), Trump a clairement fait savoir que le temps des amitiés transatlantiques était révolu. Les deux continents sont séparés par bien plus qu'un simple océan. Si le Vieux Continent ne se remet pas rapidement en question et n'adopte pas un nouveau rôle, le président américain risque de le mettre en pièces. Deux événements survenus lors de la première semaine du retour de Trump à la Maison-Blanche sont particulièrement menaçants pour l'Europe.

1 «Make it in the USA!»

Lors de son troisième discours de Davos, Trump a déclaré sans ambiguïté: celui qui déplace son entreprise aux États-Unis peut se réjouir des impôts bas. Mais ceux qui continuent à produire en Europe et veulent vendre en Amérique verront leur marchandise si lourdement taxée qu'elle n'aura plus aucune chance sur le marché américain.

Donald Trump n'a certes pas encore mis à exécution sa menace de tarifs élevés à l'importation. Mais le ton avec lequel il s'est moqué de la «bureaucratie catastrophique en Europe» lors de son discours au WEF et avec lequel il a déploré que l'UE «traite les Etats-Unis de manière injuste» ne laisse planer aucun doute. Une nouvelle guerre commerciale entre les anciens alliés est imminente. Une guerre commerciale que l'Europe, économiquement en difficulté, ne peut pas se permettre sous peine de sombrer rapidement dans la récession.

La solution? Soit l'Europe investit massivement en Amérique et apaise Trump avec de l'argent et des emplois. C'est ce que fait par exemple l'Arabie saoudite, qui a promis cette semaine des investissements à hauteur de 600 milliards de dollars. Ou bien, on frappe Trump avec ses propres méthodes, comme l'a proposé un représentant allemand à Davos lors d'un entretien avec Blick: des taxes d'importation élevées sur les produits des Etats-Unis (Harley-Davidson du Wisconsin, whiskey du Tennessee), afin que les partisans de Trump subissent un stress économique. Certains doutent que les Etats-Unis trouvent suffisamment de main-d'œuvre pour rapatrier la production.

2 Discussions avec Poutine

Il souhaite «rencontrer bientôt» Vladimir Poutine pour discuter de la fin de la guerre et des «champs jonchés de cadavres». Trump n'accorde aucun crédit aux informations ukrainiennes sur les victimes de l'attaque russe (Trump parle de «guerre Russie-Ukraine» sans attribuer la responsabilité de l'horreur à l'une des parties). «Il y a beaucoup plus de morts qu'ils ne le disent! Des millions sont morts», affirme le 47e président américain.

Cela renforce la crainte des Ukrainiens que Trump veuille un accord le plus rapide possible, le plus simplement possible par-dessus la tête des Ukrainiens. Cela ferait bien sur le CV présidentiel. Le «président Poutine», comme Trump appelle le maître du Kremlin, a fait savoir vendredi qu'il était prêt à une rencontre.

«Trump veut un accord éclair, le plus rapidement possible. Cela nous met dans une situation extrêmement inconfortable», a déclaré le vice-Premier ministre ukrainien, Oleksiy Tchernychov, à Blick lors du Forum économique mondial. Et même si un accord était conclu, les paroles de Poutine ne seraient guère fiables.

« Nous devons amener Poutine à nous supplier de conclure un cessez-le-feu Andrzej Duda, président polonais »

Le président polonais Andrzej Duda est du même avis. «Nous devons tout donner à l'Ukraine dès maintenant pour qu'elle puisse repousser la Russie militairement. Nous devons amener Poutine à nous supplier de conclure un cessez-le-feu», a-t-il déclaré au WEF.

Celui qui négocie avec Poutine parle à un dirigeant en position de force. La prochaine attaque – la Pologne, les Etats baltes et la Finlande se préparent politiquement et militairement à ce scénario prétendument impossible – ne serait alors qu'une question de temps.

3 Sensation aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, Trump fait sensation avec une énorme pile de «décrets exécutifs» signés. Certains décrets sont plutôt des cascades de relations publiques politiques, car ils peuvent être annulés relativement facilement par les tribunaux et le Parlement. L'amnistie générale pour près de 1600 émeutiers du Capitole, qui sont désormais en liberté grâce à Trump, constitue une exception.

Alors qu'il se heurte pour la première fois à une résistance en politique intérieure après une semaine d'exercice du pouvoir (un juge a déjà annulé un premier décret), ses menaces en politique extérieure ont déjà des conséquences concrètes.

L'Ukraine doit s'attendre à perdre une grande partie de son territoire en l'espace d'une semaine, et l'Europe, dans le pire des cas, une partie de son volume d'échanges commerciaux avec les Etats-Unis. Le prédateur au sommet de la hiérarchie géopolitique n'en a cure, du moins jusqu'à présent.