Certaines parties de Los Angeles ressemblent à un univers Barbie.

Georg Nopper

Les pompiers continuent de lutter de toutes leurs forces contre les incendies de Los Angeles. Cet enfer a déjà coûté la vie à au moins 24 personnes et 12'000 bâtiments ont été détruits ou endommagés. Dans leurs efforts, les pompiers utilisent également un produit spécial destiné à ralentir ou à stopper la propagation des flammes.

Selon les pompiers de la province canadienne de Colombie-Britannique, le produit appelé Phos-Chek est mélangé à l'eau d'extinction. Il est à base de phosphate d'ammonium et de sulfate et est largué par des avions et des hélicoptères de lutte contre les incendies. La couleur rose vif est ajoutée pour s'assurer que les pompiers puissent voir le produit déjà pulvérisé dans le paysage.

Propagation à des quartiers jusque-là épargnés

Grâce au colorant, certaines parties de Los Angeles ont retrouvé des couleurs: les voitures, les jardins et les maisons s'illuminent d'un rose vif. Pourtant, rien que le «Palisades Fire» a dévasté 9500 hectares depuis mardi. Le «Eaton Fire», qui fait rage dans la banlieue d'Altadena, a touché environ 5660 hectares.

Au cours du week-end, les incendies se sont étendus à des quartiers de Los Angeles jusqu'alors épargnés. Les autorités ont ordonné des évacuations dans d'autres quartiers de la ville. Pour les jours à venir, les autorités météorologiques américaines mettent en garde contre des conditions qui pourraient favoriser les incendies.

Les travaux d'évacuation devraient durer jusqu'à neuf mois

Plus de 180'000 personnes ont dû quitter leur domicile ces derniers jours, parmi lesquelles de nombreuses stars d'Hollywood. Les mesures d'évacuation étaient maintenues dimanche pour 100'000 habitants.

Selon les estimations du gouverneur californien Gavin Newsom, il faudra entre six et neuf mois pour déblayer les décombres après les incendies. Dans un premier temps, l'inspection de tous les bâtiments touchés devrait être achevée dans les deux semaines, a annoncé Newsom à CNN.