Dégel avec le président russe?
Poutine «prêt au dialogue avec Macron», selon son porte-parole

Le président russe Vladimir Poutine est ouvert au dialogue avec Emmanuel Macron, selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Cette déclaration fait suite aux propos de Macron à Bruxelles, exprimant son intention de renouer le dialogue avec Poutine.
Publié: il y a 44 minutes
Le président russe Vladimir Poutine s'est dit prêt à dialoguer avec son homologue français Emmanuel Macron.
Photo: MIKHAIL METZEL/SPUTNIK/KREMLIN /
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le président russe Vladimir Poutine est «prêt au dialogue» avec son homologue français Emmanuel Macron, a déclaré dans la nuit de samedi à dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence russe RIA Novosti.

«Il (M. Macron) a dit qu'il était prêt à parler avec Poutine. Il est probablement très important de rappeler ce que le président a dit lors de Ligne directe (ndlr: sa grande conférence de presse annuelle vendredi). Il a également exprimé le fait qu'il était prêt à engager le dialogue avec Macron», a expliqué M. Peskov.

Le porte-parole de la présidence russe faisait référence à une déclaration d'Emmanuel Macron vendredi matin à Bruxelles, à l'issue d'un sommet où l'Union européenne a trouvé un accord pour débloquer un prêt de 90 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine.

«Je pense qu'il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine», avait dit le président français devant la presse.

