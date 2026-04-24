DeepSeek a dévoilé un nouveau modèle pour son agent conversationnel, après avoir marqué le secteur l’an passé avec des performances comparables aux acteurs américains. Cette annonce très attendue illustre les ambitions chinoises dans l’IA.

AFP Agence France-Presse

L'entreprise chinoise DeepSeek a annoncé vendredi le lancement d'un nouveau modèle d'intelligence artificielle (IA) pour son agent conversationnel, qui avait stupéfié le monde l'an passé avec ses performances égalant celles de ses concurrents américains. L'industrie mondiale de la tech guettait depuis plusieurs semaines cette annonce, baromètre des ambitions chinoises dans le secteur.

Début 2025, la startup de Hangzhou (est) avait rebattu les cartes de l'IA avec la sortie d'un agent conversationnel rivalisant, à moindre coût selon elle, avec Gemini, ChatGPT ou Claude. «Aujourd'hui, la pré-version de notre toute nouvelle série de modèles, DeepSeek-V4, est officiellement mise en ligne et publiée en open source», a indiqué vendredi la compagnie chinoise dans un communiqué publié sur le réseau social WeChat.

Ce nouveau modèle est proposé en deux versions: DeepSeek-V4-Pro et DeepSeek-V4-Flash, cette dernière étant présentée comme moins performante mais plus «économique». «Par rapport à la génération précédente, les capacités d'agent de DeepSeek-V4-Pro ont été nettement renforcées», a indiqué la compagnie.

En janvier 2025, l'agent conversationnel R1 de DeepSeek, doté d'une capacité de raisonnement hors norme, avait fait trembler Wall Street, provoquant une chute des valeurs technologiques américaines. La société américaine OpenAI a dévoilé jeudi un nouveau modèle d'IA qui se veut le plus avancé du marché. GPT-5.5 est la nouvelle génération du modèle sur lequel est construit ChatGPT, interface d'IA générative désormais utilisée par près d'un milliard de personnes.