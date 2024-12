Cette statue de marbre montre-t-elle le vrai visage de Cléopâtre?

1/5 Cléopâtre ressemblait-elle à ça? Des cheveux courts et un visage rond auraient façonné son image. Photo: Ministry Of Tourism And Antiquities

Janine Enderli et Blicky IA

Cléopâtre VII est considérée comme l'une des femmes les plus célèbres de l'Histoire. Elle fut la dernière souveraine d'Égypte et vécut il y a plus de 2000 ans. Des légendes circulent depuis des siècles autour de celle qui a souvent été surnommée la «femme fatale». Son apparence et sa prétendue beauté font également l'objet de querelles récurrentes.

Une statue découverte dans la tombe de Cléopâtre montrerait désormais le vrai visage de la reine. Une mission archéologique égypto-dominicaine a découvert de nouveaux artefacts et objets cérémoniels datant de la fin de l'époque ptolémaïque. Parmi eux: un buste en marbre blanc.

L'archéologue Kathleen Martinez a passé 20 ans à chercher la tombe de la reine égyptienne. Elle est convaincue que la petite statue de marbre représente le visage de celle qui a régné de 51 à 30 avant Jésus-Christ, comme l'a annoncé le ministère du Tourisme et des Antiquités sur Facebook.

Scepticisme des experts

Les découvertes ont été faites près du temple dit de Taposiris Magna, à l'ouest d'Alexandrie. Le temple est relié à un système complexe composé de profonds tunnels. Ceux-ci s'étendent du lac Mariout à la Méditerranée. Depuis longtemps déjà, le tombeau est considéré comme la dernière demeure de Cléopâtre. Après s'être suicidée avec son amant Marcus Antonius (consul de Rome) en 30 avant Jésus-Christ, elle aurait été enterrée là.

Cependant, les experts se disputent. Certaines caractéristiques de la statue ne correspondraient pas aux descriptions connues de la reine. La statue représenterait une princesse de la dynastie ptolémaïque. «Ce n'est pas Cléopâtre, c'est une femme romaine», a déclaré Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, à «Live Science». Dans sa contribution Facebook, le ministère compétent a précisé que certains archéologues remettaient en question la découverte.

Plus de 100 artefacts découverts

Outre le visage supposé de Cléopâtre, les experts ont également découvert lors de leurs fouilles une statue à mi-hauteur d'un roi, 337 pièces de monnaie, dont beaucoup représentent l'effigie de la reine Cléopâtre VII, ainsi que des céramiques rituelles, des lampes à huile, des récipients en calcaire et des anneaux en bronze.

Cléopâtre a été couronnée dès l'âge de 18 ans. Au début, elle partageait le pouvoir avec son frère Ptolémée XIII. Plus tard, il y eut d'autres corégents masculins. Son objectif était de consolider et d'étendre l'empire, mais elle s'est retrouvée de plus en plus en difficulté face à la puissance de Rome. Sa position a parfois été renforcée par le fait qu'elle a fait succomber les Romains Gaius Julius César (100 à 44 av. J.-C.) et Marcus Antonius.

On ne sait pas encore si les archéologues et les experts se mettront d'accord et si la découverte est l'image réelle de la souveraine la plus célèbre d'Égypte.