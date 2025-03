Un ranch a été saisi dans l'ouest du Mexique. Il aurait servi de camp d'entraînement et de camp de la mort. Des dents, des os et des vêtements ont été retrouvés.

1/6 La police a saisi un ranch dans l'ouest du pays. Photo: AFP

Denis Molnar et SDA

C'est dans le ranch «Izaguirre», dans l'Etat de Jalisco à l'ouest du Mexique, qu'un groupe de recherche composé de civiles a fait une trouvaille horrifiante au début du mois de mars. Des centaines de chaussures, des vêtements et des restes d'os gisent là. La source de l'information est anonyme. Selon les déclarations des membres d'un groupe composé de proches de disparus, plusieurs personnes auraient été brûlées en masse dans des fours souterrains.

Des lettres d'adieu, des papiers d'identité, des bagues, des dents et un autel pour des «rites sataniques» auraient également été découverts sur le site. Le ranch aurait servi de camp d'entraînement et de mort à un cartel de la drogue.

«Le Mexique est un charnier»

La découverte de restes d'os brûlés a été officiellement confirmée. Après cette découverte, la présidente Claudia Sheinbaum a ordonné une enquête, car le ranch avait déjà été perquisitionné et saisi par la police au mois de septembre. Plusieurs personnes avaient alors été arrêtées, deux otages avaient été libérés et un corps avait été retrouvé. Mais il s'avère aujourd'hui que les indices n'ont «pas été suffisamment pris au sérieux», comme l'indique le parquet.

En parallèle, des milliers de personnes ont participé à des veillées nationales en mémoire aux personnes portées disparues dans le pays. En signe de protestation, les manifestants ont déposé 400 paires de chaussures et 400 bougies sur le sol de différentes villes, en référence à la récente découverte de centaines de chaussures et de vêtements de victimes potentielles dans le ranch. Sur des pancartes, on pouvait lire des slogans tels que «Le Mexique est un charnier» et «Nous demandons des réponses».

Selon plusieurs chaines de télévision, des veillées ont également eu lieu dans des villes comme Guadalajara, Puebla, Veracruz, Cancún et Colima en signe de deuil et de solidarité avec les proches. Le pays d'Amérique latine est en proie depuis 2006 à une guerre brutale contre la drogue qui a fait jusqu'à présent plus de 300'000 morts et 124'000 disparus.