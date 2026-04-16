Des pluies diluviennes ont frappé Haïti et la République dominicaine depuis le 7 avril, causant 19 morts et 30'500 déplacés. Les autorités maintiennent l'alerte en prévision de nouvelles intempéries.

Les inondations en République dominicaine et Haïti font au moins 19 morts

Les inondations en République dominicaine et Haïti font au moins 19 morts

AFP Agence France-Presse

De fortes pluies et inondations en République dominicaine et en Haïti ont fait 19 morts et des milliers de déplacés depuis la semaine dernière, selon un nouveau bilan jeudi des sources officielles et de la Croix-Rouge. Un précédent bilan faisait état de sept morts en République dominicaine. La Protection civile haïtienne a par ailleurs fait état de 12 morts, dans plusieurs départements.

De fortes pluies accompagnées d'orages ont commencé dans la nuit du 7 avril et se sont prolongées pendant plus d'une semaine. En République dominicaine, les autorités maintiennent des alertes préventives dans 24 des 31 provinces du pays, même si l'intensité des pluies a diminué ces dernières heures.

«Cinq corps ont été récupérés» a déclaré à l'AFP le directeur de la défense civile Juan Salas alors que deux autres personnes sont mortes la semaine dernière. Le Centre des opérations d'urgence (COE) a en outre indiqué qu'au moins 30'500 personnes ont été déplacées et évacuées dans ce pays des Caraïbes.

Encore plus de pluie attendue

Quelque 6500 habitations ont été touchés et 38 communautés se sont retrouvées isolées. Les pluies diluviennes ont entraîné la fermeture des écoles et la réduction des horaires de travail la semaine dernière, en plus de provoquer des coupures d'électricité dans la capitale, Saint-Domingue.

Les pluies frappent toute l'île d'Hispaniola que la République dominicaine partage avec Haïti et l'Institut dominicain de météorologie prévoit davantage de pluies et des chutes de grêle dans les prochains jours.

«La Défense civile maintient son protocole en alerte maximale. Les prévisions annoncent qu'au cours du week-end, nous pourrions être confrontés» à de nouvelles fortes précipitations «affectant une partie importante du pays», a précisé M. Salas.