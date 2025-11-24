Dernière mise à jour: il y a 48 minutes

Le légendaire acteur Udo Kier est décédé à 81 ans à Palm Springs, en Californie. Originaire de Cologne, il était une figure emblématique du cinéma d’art et d’essai et a tourné dans plus de 200 films, collaborant notamment avec Lars von Trier et Gus Van Sant.

1/6 L'acteur allemand Udo Kier est mort. Photo: GC Images

Silja Anders et BliKI

L’acteur allemand Udo Kier est mort le 23 novembre à Palm Springs, en Californie, à l’âge de 81 ans. Selon le magazine américain «Variety» et le quotidien britannique «The Guardian», son partenaire, l’artiste Delbert McBride, a confirmé la nouvelle. La cause du décès n’est pas encore connue.

Né en 1944 à Cologne, Udo Kier était une figure majeure du cinéma international. En plus de soixante ans de carrière, il a joué dans plus de 200 films et collaboré avec de nombreux cinéastes reconnus du cinéma d’auteur et du cinéma indépendant. Il a incarné une large palette de personnages, dont Frankenstein, Dracula et même Hitler.

Le parcours d'une légende

Son enfance à Cologne-Mühlheim a été marquée par les privations. Dans une interview accordée à «GQ», Kier confiait «Je n’étais qu’à l’école primaire et nous n’avions pas d’argent. Je suis né pendant la guerre. Il n’y avait que de la soupe sans viande. C’est pour cela que je suis en si bonne santé». Il est venu au monde durant les bombardements alliés sur Cologne, dans un hôpital détruit, un épisode qu’il racontait souvent.

Après un début comme apprenti de commerce puis ouvrier sur la chaîne de montage chez Ford, il s’est installé en Angleterre avant de partir aux Etats-Unis pour suivre une formation d’acteur. Ses yeux verts perçants et son apparence androgyne ont rapidement forgé son image. Dans les années 1960, il a aussi vécu en Italie, où il a rencontré le réalisateur Luchino Visconti et a été considéré comme l’un des hommes les plus séduisants de son époque.

Percée internationale

Udo Kier s’est fait connaître à Hollywood avec «My Own Private Idaho» de Gus Van Sant en 1991. Il est ensuite apparu régulièrement dans des productions américaines comme «Ace Ventura Pet Detective», «Blade» ou «End of Days». Il a entretenu une collaboration étroite avec le réalisateur danois Lars von Trier, qui l’a dirigé dans «Breaking the Waves», «Dogville» et «Melancholia».

Sa dernière apparition au cinéma figure dans le film brésilien «The Secret Agent» («O Agente Secreto»), actuellement projeté en Allemagne. Il y interprète un rôle secondaire, celui d’un Juif allemand nommé Hans, un type de personnage qu’il a souvent incarné au fil de sa carrière.